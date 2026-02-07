Inundaciones en Salta: un temporal dejó más de 200 evacuados y un récord histórico de lluvias

NACIONALES

Un feroz temporal azotó a la provincia de Salta en las últimas horas y provocó inundaciones repentinas, desbordes de ríos y una crisis habitacional que afecta principalmente al sur provincial.

Los medios locales reportaron la magnitud del fenómeno fue tal que se registraron acumulados de agua que constituyen un récord histórico para la zona , obligando al desplazamiento de cientos de familias.

La situación más crítica se vivió en el departamento de Metán y la localidad de El Galpón. De acuerdo con los registros meteorológicos y la información brindada por las autoridades locales a medios provinciales, en Metán cayeron 200 milímetros de agua en un lapso de tiempo extremadamente corto.

Este volumen de precipitaciones no solo anegó calles en cuestión de minutos, sino que fue calificado como un récord histórico de lluvia para la región.

Para dimensionar la gravedad, en sectores como la intersección de las calles Buenos Aires y Juana Azurduy, el caudal fue tan violento que provocó el colapso de un canal subterráneo y la destrucción total del pavimento.

El saldo humano y material es devastador. Hasta el momento, se han contabilizado más de 240 personas evacuadas en El Galpón y zonas aledañas. Muchos de los afectados fueron trasladados al Complejo Deportivo Municipal, que funciona como centro de asistencia social y sanitaria permanente.

“Llovió, rebalsó el río Juramento y se metió toda el agua adentro. Es impresionante la cantidad de agua que entró, se me mojó todo”, relató Claudia Chávez, una de las damnificadas, en diálogo con El Tribuno.

Los testimonios de los vecinos coinciden en un punto: la rapidez del desastre. En el barrio San Francisco, el desborde del río sorprendió a las familias durante la madrugada, dejando a muchos con “pérdidas materiales totales”.

El gobierno provincial, junto a Defensa Civil y equipos de Seguridad, mantiene un operativo de emergencia en el departamento Metán y El Galpón.

Sin embargo, el panorama sigue siendo complejo ya que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene el alerta por tormentas para el resto del fin de semana.

Las zonas más afectadas son Metán, El Galpón, barrios 20 de Junio y Villa San José. Allí se registran rutas anegadas, canales colapsados y cortes preventivos de suministro eléctrico.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada, evitar circular por zonas inundadas y tener preparados kits de emergencia ante la posibilidad de nuevas crecidas de los ríos.

Fuente: TN