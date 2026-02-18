Hubo dos nuevos accidentes con UTV en Gesell y Pinamar en pocas horas: dura crítica de una Madre del Dolor

Si el cartel que recibe a quienes ingresan a Villa Gesell por la ruta 11 no miente, las mismas imágenes que circulan en las redes mostrando motos y cuatriciclos acelerando a fondo en una hondanada de arena junto al mar, o bien, el UTV en que viajaba Micaela Carnevale (25), una joven internada en terapia intensiva tras un vuelco allí mismo, deberían estar registradas en el marco de la agresiva campaña de la municipalidad lanzó para disuadir, justamente, una actividad que no cesa.

Playas y médanos monitoreadas por drones", anuncia el cartel. La propaganda oficial y la trágica realidad se contraponen: si hay zumbido de drones en el cielo gesellino, se pierde entre el rugido de los escapes.

El fin de semana largo de Carnaval atrajo a miles de visitantes a todas las localidades de la Costa Atlántica y volvió a dejar en evidencia que los controles son insuficientes. Dos días antes, en la zona de La frontera, en Pinamar, se accidentó una joven influencer, abogada, Florencia Rastelli, de 33 años, también internada en terapia intensiva.

El accidente de Carnevale, en la tarde del martes, ocurre justamente a horas de que realice el "Enduro de Verano", una competencia internacional con más de mil inscriptos y unos 100 mil seguidores que asisten a este tipo de espectáculos off road.

La competencia, entre el 20 y el 22 próximos, se lleva adelante en un circuito regido bajo parámetros de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y forma parte del circuito mundial conocido como Sand Races Cup. El inconveniente es que una buena parte de los miles de seguidores arriban con sus propios cuatriciclos, motos enduro, UTV y camionetas doble tracción, y se apoderan de la zona de médanos.

Lo que acostumbra a mostrar Pinamar en pleno enero en zona norte conocida como La Frontera, parece haberse trasladado en estos días a Villa Gesell. Aunque en Pinamar continúan ocurriendo accidentes.

Vivian Perrone, integrante de Madres del Dolor, lo advirtió en el mismo momento en que Pinamar impuso multas más severas y secuestros para quienes fueran a picar a los médanos: "Es sentido común: si lo prohibís acá, van a otro sitio, y estaba claro que irían para Villa Gesell", explicó.

"Después de lo de Bastián -contó a Clarín- le escribí al Ministerio de Transporte de la Provincia, y ellos me dijeron que no podían hacer nada, porque es jurisdicción de la municipalidad. Entonces hablé con las autoridades de Villa Gesell, y me respondieron que no habría problemas porque ellos tenían todo muy organizado. Ya está pasando, y ahora con esas carreras va a ser un descontrol".

Bastián Jerez es el nene de 8 años que a principios de enero se accidentó cuando iba con su papá en un UTV y chocaron contra una camioneta Amarok. Sufrió graves lesiones cerebrales y vertebrales; ayer lo operaron por novena vez.

En Gesell detectaron el problema que se les venía, por eso el municipio elevó al Concejo Deliberante un proyecto para endurecer sanciones, y fue aprobado. La conducción temeraria, con presencia de menores de edad o cuando son los mismos menores quienes conducen, ahora se castiga con multas desde $1.115.000 .

Además de la nueva legislación, la comuna lanzó una fuerte campaña en redes: "Si corrés picadas, vas preso", advierte, y avisa que playas y médanos estarán monitoreados por drones de modo de detectar infractores. "Las picadas son un delito", advierte.

Igual, el fin de semana se vieron escenas similares a las de Pinamar en enero, cuatriciclos arando la arena en la salida, haciendo willy, motos atravesando la hondanada de un lado al otro, y UTV trepando las dunas. Micalela Carnevale viajaba como acompañante en uno de estos modernos todo terreno, al parecer sin casco ni cinturón de seguridad , ya que al volcar salió despedida y fue aplastada por el vehículo.

Ocurrió cerca de las 18 del martes. Fue asistida de urgencia en el Hospital de Villa Gesell y luego trasladada a la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata, donde ingresó "por politraumatismo y traumatismo encéfalo craneano (TEC) con pérdida de conocimiento".

Asimismo, desde el centro informaron que "presenta fracturas de las apófisis espinosas en C4, C6 y C7, además de lesiones en lámina y carilla articular de C5. También se diagnosticó contusión pulmonar y neumotórax izquierdo, junto con lesión raquídea en D12 por compresión y estrechamiento del canal medular". Por pedido de sus familiares, desde la clínica informaron que de momento no emitirán nuevos partes.

Testigos presenciales del hecho dijeron que el UTV circulaba por la arena a gran velocidad cuando, de manera repentina, perdió el control y volcó varias veces. El impacto fue tan fuerte que una de las ruedas traseras se desprendió , lo que da cuenta de la magnitud del golpe.

En el sector donde ocurrió el vuelco existe señalización sobre las normas de circulación; en el ingreso están los carteles que advierten: “Si corrés picadas, vas preso” y que prohíben las maniobras temerarias. Pero nadie los respeta: la imagen de la ambulancia que llega hasta el sitio donde ocurrió el accidente de la joven muestra al mismo tiempo, paradójicamente, el paso de motos y cuatriciclos a gran velocidad.

El otro accidente, según trascendió, ocurrió en la misma zona donde resultó herido Bastián. Lo protagonizó Rastelli Mella, de 33 años, es abogada, madre, emprendedora e influencer. Originaria de La Plata, aprovechaba sus días en la Costa Atlántica para generar contenido para su marca de fragancias. "Amo mi trabajo, y estar al palo lo disfruto un montón. Me encanta inventarme actividades", escribía la emprendedora hace algunos días en sus redes.

Ahora es su círculo más íntimo el que administra su perfil para pedir por su salud. "Recen por mí", dice el último mensaje publicado este miércoles en su cuenta, que invita a su comunidad a unirse en oración por su pronta recuperación.

