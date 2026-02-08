Hizo un traje de su papá y cambió su vida: quién es la hija de la Mona Jiménez que brilla en la moda

“El fruto no cae lejos del árbol” , reza el dicho popular comúnmente utilizado para explicar la influencia que tienen los padres en la vida de sus hijos. La frase aplica a la perfección a la hora de describir a Natalia Jiménez Delseri , la hija menor de Carlos “La Mona” Jiménez, mito viviente del cuarteto, y de Juanita, la “reina madre” de un clan que ya es marca registrada.

Basta verla moverse con soltura por su propio atelier de dos pisos, para saber que corre por sus venas la pasión por la moda heredada de su mamá. Combina a la perfección con la sonrisa franca y el carisma que, sin dudas, le ha legado su papá.

Cuenta la historia que siendo apenas una niña, “la Nati” —como la llaman casi todos en su Córdoba natal— adoraba pasar las tardes en el taller donde mamá Juana daba vida a los trajes que se convertirían en el sello distintivo de su papá . En ese espacio de trabajo improvisado en el quincho de la casa familiar, al volver de la escuela, Nati daba rienda suelta a su imaginación. “ Me llamaba mucho la atención ver qué pasaba con las lentejuelas, con las telas ”, recuerda.

A los 14 años comenzó a estudiar corte y confección y a convertir tules y brocatos en piezas únicas. “Arranqué muy joven, hace 23 años que tengo un local comercial y siento que aprendí mucho. Fue un largo camino. Cuando empecé tenía apenas 16 años y no mucha experiencia comercial ”, cuenta. “Traía géneros espectaculares de afuera, si se me ocurría hacer un kimono, lo hacía, y quizá no se vendía, pero a mí me copaba”, confiesa.

En ese devenir, Natalia fue descubriendo que lo suyo era la alta costura , los vestidos de fiesta, los géneros trabajados, las telas que trae especialmente del exterior y que elige cuidadosamente en cada viaje que realiza.

Así fue como nació Natalia Jiménez Collection , una línea de vestidos de fiesta hechos a medida a la que se sumó, pandemia mediante, Nj , una propuesta más urbana, con un estilo más osado, más accesible y ponible, con talles que llegan hasta el XL.

Aunque el proceso parece lineal, también estuvo marcado por la carrera de su padre . Entre los 17 y los 21 años comenzó a hacer sus trajes junto a su madre y, desde entonces, tomó la posta por completo , una tarea que mantiene hasta hoy.

Y eso que para muchos puede ser un trampolín; para ella fue, en ocasiones, aprender a lidiar con eso de ser “la hija de” . “Cuando era más chica, apenas empecé, venía la gente y me decía: ‘¡Qué lindo! Pensé que era todo brilloso y todo extravagante, como lo que le hace a su papá’. Era un bajón andar explicando que él tiene un estilo y que nosotros comercialmente hacemos otras cosas”, asume.

Por estilo, Natalia se refiere a los blazers y pantalones intervenidos que caracterizaban cada una de las presentaciones de “la mona” en plena década del 90. Hoy, lejos de aquel entonces, ya no siente el peso de ser “la hija de” , e incluso se alegra cuando alguien pasa a retirar un vestido y le envía saludos para su papá.

Desde entonces, ha recorrido un largo camino, ha logrado hacerse un nombre propio en el mundo de la moda y ha aprendido a moverse a gusto y con soltura en ese universo creativo que caracteriza por igual a los Jiménez/Delseri , y en donde cada uno aporta su cuota parte de creatividad, trabajo y desenfado.

Hasta hace un tiempo, “ la mami era todo , su manager, su representante, la que le hacía la ropa, organizaba su agenda, le cocinaba”, dirá, para luego aclarar que hoy todo ese trabajo se reparte en sus propias manos y en las de sus hermanos Carly y Lore.

No obstante, aclara, J”uana sigue siendo la que pone en cada decisión el pulgar hacia arriba o hacia abajo" .

Con la misma pasión que habla de moda, hablará de esta familia superunida. Cuenta que, cada vez que puede, organiza un viaje o una escapada a la que se suman hijos, sobrinos y respectivas parejas, conformando una prole que se parece más a “los Osbourne” que a los Ingalls.

“Nos falta tiempo de compartir porque cada uno tiene muchas actividades , pero cuando nos vamos y organizamos esa escapada de viaje todos juntos, la pasamos muy hermoso”, confiesa mientras sonríe y se la adivina, una vez más, simple, divertida, amiguera, sin dobleces ni más sueños que “disfrutar y ser feliz”, reconoce.

Después de todo, y tras recorrer un largo camino, aprendió a “disfrutar el momento, conectar con el presente ”, a regar su jardín, a cuidar de sus perros, a compartir con sus hijas, con su compañero, sus amigas. Cosas simples que pintan de cuerpo entero a esta cordobesa de pura cepa amante de los viajes que invita y contagia, desde sus redes sociales, a ejercitar la felicidad, y que supo, sobre todo, ser la heredera de un legado inmenso sin por eso renunciar a ser la arquitecta de su propio destino.

