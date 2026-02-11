Gandhi y Kasturba: se casaron a los 13 años, se enamoraron décadas después y ella pagó el precio más alto

“Todo lo que soy se lo debo a mi esposa.”

Hay historias de amor que no se construyen desde la armonía, sino desde la fricción. Que no crecen en la comodidad, sino en la renuncia. La de Mohandas Karamchand Gandhi y Kasturba Makhanji no fue una historia romántica en el sentido clásico, pero sí una de las más complejas, incómodas y profundas del siglo XX .

Mohandas Karamchand Gandhi nació el 2 de octubre de 1869 en Porbandar, una pequeña ciudad costera del actual estado de Gujarat. Provenía de una familia acomodada: su padre era primer ministro de un principado local y su madre, profundamente religiosa, marcó desde temprano su sensibilidad espiritual. Gandhi creció entre rituales, silencios y una idea muy clara del deber, aunque de joven estuvo lejos de ser el líder espiritual que el mundo conocería después . Cuesta imaginarlo pero fue un adolescente inseguro, atravesado por culpas y contradicciones, más preocupado por encajar que por liderar .

Kasturba Makhanji nació el 11 de abril en el mismo año y ciudad que Gandhi, pero en un universo distinto. Hija de una familia tradicional, fue criada para el matrimonio y la vida doméstica. No recibió educación formal y aprendió desde chica que su lugar estaba en el cuidado del hogar y la obediencia al marido . Sin embargo, detrás de ese mandato social, Kasturba desarrolló un carácter firme, intuitivo y una fortaleza que se manifestaría con el tiempo, sobre todo cuando la vida empezó a exigirle más de lo que le habían prometido .

Se conocieron como se conocían muchos en la India del siglo XIX: por decisión de sus familias. No hubo cortejo ni elección. Hubo acuerdo, ceremonia y destino compartido. Se casaron en 1883, cuando ambos tenían apenas 13 años . Fue un matrimonio arreglado, como tantos en la India de la época. Ninguno eligió al otro. Ninguno sabía, todavía, quién era. Mucho menos quién llegaría a ser .

El casamiento fue una celebración tradicional, larga y ritualizada, como marcaban las costumbres hinduistas de la época. Duró varios días, con procesiones, cantos, ofrendas y la bendición de los ancianos. Los novios, todavía niños, apenas comprendían el alcance de lo que estaba ocurriendo. Para la comunidad, no se trataba solo de unir a dos personas, sino de enlazar familias, linajes y responsabilidades . El matrimonio no era una historia privada: era un contrato social .

Al principio, Gandhi fue un esposo posesivo, celoso, rígido. Él mismo lo contó años después, con una honestidad brutal. Quería moldear a Kasturba, corregirla, educarla. Ella, analfabeta, criada para someterse, no tardó en resistirse . Kasturba era de baja estatura, de rasgos firmes, mirada intensa y gestos austeros; no llamaba la atención por su belleza, sino por una presencia sólida, difícil de doblegar. Tenía un carácter fuerte, una dignidad silenciosa y una terquedad que no siempre coincidía con la del hombre que terminaría siendo un símbolo universal de la no violencia .

Cuando Gandhi viajó a Londres para estudiar Derecho, ella quedó en la India, embarazada y criando hijos, sosteniendo una vida que no aparecía en los libros. En ese entonces, ambos tenían 18 años . El regreso no trajo calma. Trajo ideas. Trajo ideales. Trajo una misión .

Tuvieron cuatro hijos varones —Harilal, Manilal, Ramdas y Devdas— nacidos entre 1888 y 1900, cuando la familia ya vivía bajo la lógica del sacrificio y la militancia. Gandhi fue un padre exigente y distante, más atento a la coherencia moral que a la ternura cotidiana . Kasturba, en cambio, sostuvo la maternidad en soledad : mudanzas constantes, pobreza autoimpuesta, enfermedades y cárceles. Incluso el vínculo de Gandhi con algunos de sus hijos fue conflictivo y doloroso . La revolución tenía prioridad; la familia, el costo.

Sudáfrica fue el primer gran quiebre. Allí Gandhi comenzó a forjar su pensamiento político y espiritual, y Kasturba se convirtió, casi sin quererlo, en parte de esa lucha. Vivieron en comunidades austeras, desistieron a posesiones, a comodidades, a lo mínimo . Kasturba enfermó. Fue arrestada. Fue humillada. Nunca fue consultada del todo.

Gandhi predicaba el desapego. Kasturba pagaba el precio .

Uno de los puntos más tensos de la relación llegó cuando Gandhi decidió practicar el brahmacharya: el celibato absoluto, incluso dentro del matrimonio. No se trataba solo de dejar de tener relaciones sexuales, sino de una abstinencia total del deseo: dormir separados, evitar el contacto físico, controlar la mirada y el pensamiento . Para Gandhi, era una forma de disciplina espiritual y coherencia moral. Para Kasturba, un costo impuesto, el final silencioso de la intimidad conyugal. Nadie le preguntó si estaba de acuerdo . Nadie explicó el sacrificio desde su lugar. La santidad fue una elección de él; la soledad, una consecuencia para ella .

No fue una discípula ciega. Discutió con Gandhi. Se negó a cumplir algunas de sus reglas. Se rebeló cuando sintió que la injusticia era demasiada, tanto frente al poder colonial como dentro de la vida que él le imponía . En más de una ocasión, fue arrestada por desobedecer órdenes británicas mientras su marido estaba preso. Kasturba no era “la esposa de”. Era una mujer política, aunque la historia la haya narrado en voz baja .

Mientras Gandhi se convertía en el Mahatma, ella envejecía en la sombra. Sin discursos. Sin estatuas. Con el cuerpo agotado y la fe puesta, no tanto en el ideal, sino en el vínculo .

Kasturba murió el 22 de febrero de 1944, a los 74 años, detenida por el régimen colonial británico en el palacio Aga Khan, en Pune . Había sido arrestada junto a Gandhi tras el lanzamiento del movimiento Quit India, una campaña de desobediencia civil que exigía el fin inmediato del dominio británico. No fue ejecutada ni asesinada de manera directa, pero las condiciones de detención, el encierro prolongado y la falta de atención médica adecuada agravaron su frágil estado de salud . Sufría bronquitis crónica y problemas cardíacos, y aun así permaneció presa.

Gandhi estaba con ella cuando su cuerpo ya no resistió . Kasturba murió bajo custodia, lejos de su casa, pagando con su vida una lucha que no siempre había elegido en sus propios términos . Dicen que Gandhi lloró desconsoladamente . Que sintió, por primera vez, el peso real de todo lo que ella había resignado : la intimidad, la salud, la maternidad vivida en soledad y, finalmente, la vida misma .

Años después, Gandhi diría que Kasturba había sido su mayor maestra . No por seguirlo, sino por resistirlo. No por obedecer, sino por quedarse fiel a sí misma .

Su historia no habla de un amor perfecto. Habla de un amor incómodo . De uno que acompaña sin brillar. De los que sostienen revoluciones mientras otros escriben la épica .

Porque detrás de muchos hombres que cambiaron el mundo, hubo mujeres que sostuvieron la vida . Y no siempre fueron felices. Pero fueron imprescindibles .

Fuente: TN