Fumigaba en un campo, la máquina tocó cables de alta tensión y murió electrocutado

NACIONALES





Un trabajador murió este viernes al mediodía tras sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba tareas de fumigación en un campo del sur de la provincia de Córdoba. El hecho ocurrió alrededor de las 13 en un establecimiento de la zona rural de Tosquita, en el departamento Río Cuarto.

Según el parte policial, una mujer de 48 años relató que su esposo se encontraba trabajando con maquinaria agrícola cuando, por causas que aún se investigan, uno de los brazos del equipo que operaba colisionó con cables aéreos de alta tensión.

En ese contexto, al intentar retirar la maquinaria, el trabajador recibió una fuerte descarga eléctrica que le provocó la muerte de manera inmediata. Al lugar acudió personal médico, que constató el deceso. El accidente fatal se produjo en el establecimiento San Miguel, precisaron las fuentes.

Ante la tragedia, se dio intervención a la Justicia, que quedó a cargo de las actuaciones para determinar las responsabilidades y esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el fatal episodio.



