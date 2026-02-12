Franz Kafka, escritor: “Las personas que conservan esta capacidad nunca envejecen”

NACIONALES

Franz Kafka (1883–1924) fue uno de los escritores más influyentes de la literatura universal y una figura clave en la narrativa del siglo XX. Su obra, atravesada por la angustia existencial, la culpa, la burocracia y la fragilidad del individuo, redefinió la forma de contar lo humano. En novelas como El proceso , El castillo y el célebre relato La metamorfosis , combinó lo real con lo inquietante hasta crear un universo propio.

Pero más allá de su ficción, Kafka dejó reflexiones que siguen interpelando generaciones. Entre ellas, una frase que conserva una vigencia sorprendente: “La juventud es feliz porque tiene la capacidad de ver la belleza. Cualquiera que conserve la capacidad de ver la belleza jamás envejece”.

La cita surge de las conversaciones que mantuvo con el escritor checo Gustav Janouch , quien recopiló muchos de esos diálogos en un libro. Y aunque breve, la idea condensa una mirada profunda sobre el paso del tiempo.

Para Kafka, la juventud no era simplemente una etapa biológica. Era, sobre todo, una manera de mirar .

Envejecer no significaba sumar años, sino perder sensibilidad. Perder la capacidad de asombro. Dejar de conmoverse ante lo simple.

La frase sugiere que mientras alguien conserve la posibilidad de reconocer belleza —en un paisaje, en un gesto, en una idea— seguirá habitando el mundo con vitalidad. La edad cronológica avanza, pero la experiencia interior puede mantenerse despierta.

Este pensamiento dialoga con corrientes como el estoicismo , que propone concentrar la energía en aquello que depende de nosotros. No podemos evitar cumplir años, pero sí podemos decidir cómo transitarlos.

Cuidar el cuerpo, hacer ejercicio y prestar atención a la alimentación influyen en el envejecimiento biológico. Sin embargo, Kafka parece ir más lejos: el verdadero desgaste ocurre cuando la mente se vuelve rígida .

La juventud, entonces, no es una cuestión estética. Es una actitud interior .

La reflexión del escritor apunta a algo que hoy también sostiene la psicología moderna: la percepción que tenemos de nosotros mismos impacta directamente en cómo vivimos .

Si una persona deja de proyectar, de imaginar, de entusiasmarse, empieza a sentirse vieja aunque no lo sea. En cambio, cuando la mente está llena de planes, preguntas y curiosidad, la sensación de vitalidad permanece.

Para Kafka, envejecer era una metáfora de perder la libertad interior . La juventud implicaba frescura, apertura y una mirada casi infantil del mundo, donde todo puede revelarse por primera vez.

Fuente: TN