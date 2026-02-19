“Estaba feliz”: cómo fueron las últimas horas de la mujer que fue brutalmente asesinada en Termas de Río Hondo

NACIONALES

Mientras avanza la investigación por el crimen de Ramona Medina , la mujer de 65 años que fue encontrada quemada y desmembrada en Termas de Río Hondo, su hija dio detalles de cómo fueron sus últimas horas.

“Ella estaba feliz, era una mujer feliz a pesar de su enfermedad. Como hija me ponía contenta verla así y quería que disfrute como ella quería sus últimos años”, contó Edith Medina acerca de la última conversación que tuvieron.

Leé también : El duro relato de la hija de la mujer asesinada en Termas de Río Hondo: “La están encontrando por partes”

La mujer explicó que ese día una actitud de su mamá la sorprendió. “Era una mujer de las de antes, muy a la antigua. Era mandona y había que hacerle caso. Entonces ese día me sorprendió porque me dijo ‘por favor alcanzame la cartera, hija’. Y me dijo que si me lo pedía así a mí me molestaba igual. Esa broma fue el último recuerdo que tengo de ella ”, recordó.

Finalmente, Ramona se despidió de ella con un beso y salió al encuentro de Ricardo Luis Bustamante , un hombre de 38 años que está detenido como principal sospechoso.

Su familia aseguró que conocía la relación que mantenían, pero no a él. “Si hubiese sabido la clase de persona que era, hubiese interrumpido esa relación” , dijo Edith en diálogo con Noticiero 7.

Y remarcó: “Voy a presentar un abogado porque necesito saber por qué. Mi mamá era una persona buena, no tenía maldad, ¿qué le hizo para que él llegara a hacerle lo que le hizo?”.

El reclamo de la familia es tan concreto como desesperado: que se encuentren todos los restos de Ramona y que la Justicia actúe con celeridad. “Quiero estar tranquila sabiendo que mi mamá está descansando en paz”, cerró y quien advirtió que continuará impulsando la investigación.

Ramona había desaparecido el domingo y desde entonces su paradero era un misterio. Recién el lunes, tras la confesión de Bustamante, los investigadores llegaron a un campo lindero a un cementerio, donde encontraron parte del cuerpo quemado y envuelto en una frazada.

Según detallaron medios locales, faltaban extremidades y el cráneo , por lo que las pericias forenses deberán establecer si las lesiones que sufrió se deben al fuego o a la acción de animales.

La principal hipótesis es femicidio . Los expertos buscan determinar si la víctima fue incendiada con vida , el horario tentativo de muerte y si actuó una sola persona .

El caso quedó a cargo del fiscal coordinador de Las Termas de Río Hondo, Gustavo Montenegro y la órbita del juez de Control y Garantías Diego Vittar , quien dispuso nuevas medidas y el análisis de los elementos secuestrados.

Fuente: TN