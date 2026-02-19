Home Ads
NACIONALES

“Estaba feliz”: cómo fueron las últimas horas de la mujer que fue brutalmente asesinada en Termas de Río Hondo

Redacción CNM febrero 19, 2026

Mientras avanza la investigación por el crimen de Ramona Medina , la mujer de 65 años que fue encontrada quemada y desmembrada en Termas de Río Hondo, su hija dio detalles de cómo fueron sus últimas horas.

“Ella estaba feliz, era una mujer feliz a pesar de su enfermedad. Como hija me ponía contenta verla así y quería que disfrute como ella quería sus últimos años”, contó Edith Medina acerca de la última conversación que tuvieron.

La mujer explicó que ese día una actitud de su mamá la sorprendió. “Era una mujer de las de antes, muy a la antigua. Era mandona y había que hacerle caso. Entonces ese día me sorprendió porque me dijo ‘por favor alcanzame la cartera, hija’. Y me dijo que si me lo pedía así a mí me molestaba igual. Esa broma fue el último recuerdo que tengo de ella ”, recordó.

Finalmente, Ramona se despidió de ella con un beso y salió al encuentro de Ricardo Luis Bustamante , un hombre de 38 años que está detenido como principal sospechoso.

Su familia aseguró que conocía la relación que mantenían, pero no a él. “Si hubiese sabido la clase de persona que era, hubiese interrumpido esa relación” , dijo Edith en diálogo con Noticiero 7.

Y remarcó: “Voy a presentar un abogado porque necesito saber por qué. Mi mamá era una persona buena, no tenía maldad, ¿qué le hizo para que él llegara a hacerle lo que le hizo?”.

El reclamo de la familia es tan concreto como desesperado: que se encuentren todos los restos de Ramona y que la Justicia actúe con celeridad. “Quiero estar tranquila sabiendo que mi mamá está descansando en paz”, cerró y quien advirtió que continuará impulsando la investigación.

Ramona había desaparecido el domingo y desde entonces su paradero era un misterio. Recién el lunes, tras la confesión de Bustamante, los investigadores llegaron a un campo lindero a un cementerio, donde encontraron parte del cuerpo quemado y envuelto en una frazada.

Según detallaron medios locales, faltaban extremidades y el cráneo , por lo que las pericias forenses deberán establecer si las lesiones que sufrió se deben al fuego o a la acción de animales.

La principal hipótesis es femicidio . Los expertos buscan determinar si la víctima fue incendiada con vida , el horario tentativo de muerte y si actuó una sola persona .

El caso quedó a cargo del fiscal coordinador de Las Termas de Río Hondo, Gustavo Montenegro y la órbita del juez de Control y Garantías Diego Vittar , quien dispuso nuevas medidas y el análisis de los elementos secuestrados.




