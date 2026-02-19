Diez camiones volcaron en medio de un temporal en la autopista Córdoba - Rosario

Un temporal que incluyó intensas lluvias, fuertes ráfagas de viento y granizo provocó un grave incidente vial en la autopista Córdoba - Rosario , donde al menos unos diez camiones volcaron sobre el asfalto.

Según informó oficialmente la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), a raíz de este episodio se produjo un corte total en la autovía entre Armstrong y Tortugas, en sentido hacia Córdoba.

Según medios cordobeses y rosarinos, personal de la Policía, Bomberos y el servicio de Salud 107 llegaron al lugar y luego de asistir a los damnificados comprobaron que no había heridos de gravedad.

Los videos que se viralizaron en las redes mostraron a los vehículos de gran porte tumbados sobre el camino, en plena lluvia. Las imágenes fueron tomadas por conductores que pasaban por el lugar y no podían ocultar su sorpresa por la situación.

En diálogo con Cadena 3 , el director general de Prevención de Accidentes de la Policía de Córdoba, Miguel Ángel Rizzotti, se refirió a uno de los vuelcos.

“ La calzada se encontraba mojada por llovizna. Es fundamental extremar los cuidados cuando la ruta está húmeda”, destacó Rizzoti, quien precisó que el hecho del cual hablaba involucró a un camión Mercedes Benz.

Ante el panorama adverso, con lluvias, lloviznas y fuertes ráfagas de viento, la APSV desvió el tráfico hacia la Ruta provincial 15 y solicitó respetar las indicaciones y prever demoras. Es más, hasta sugirió que, de ser posible, se posterguen los viajes, o bien se circule con extrema precaución.

Un dato que grafica el poder de la tormenta que atravesó la zona es que autoridades locales informaron que en la ciudad santafesina de Tortugas , por caso, hubo voladuras de techos, cables y árboles caídos .

Por su lado, Gonzalo Peñaloza, jefe de Bomberos de Los Surgentes , reconoció en aquel mismo medio que “alrededor de las 20.30” del miércoles “se desató un fenómeno muy intenso, con múltiples salidas por accidentes y daños”.

En su Facebook oficial, ese municipio cordobés también dio cuenta de cables caídos, ramas en la vía pública y cortes en el servicio eléctrico.

Fuente: Clarín