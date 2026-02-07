Enterrar corchos en la maceta del romero: por qué lo recomiendan y qué beneficios tiene

NACIONALES

El romero es una de las plantas aromáticas favoritas en la cocina y también una de las más fáciles de cuidar en casa. Sin embargo, hay ciertos trucos a tener en cuenta para mantenerla en buen estado. Uno de ellos es el de enterrar corchos en la tierra .

El secreto está en que el material del corcho es liviano y poroso, por lo que al mezclarse con la tierra, mejora la aireación y evita que el agua se acumule en las raíces, fundamental para que el romero no se muera por exceso de agua.

Entre los principales beneficios de este truco se destacan:

Este método ayuda a proteger las raíces del exceso de agua, mejora la estructura del sustrato y simula el tipo de suelo seco y suelto que el romero necesita para crecer sano.

No hace falta repetirlo todo el tiempo, sino que con hacerlo una vez al año alcanza , sobre todo si renovás la tierra o trasplantás la planta.

Fuente: TN