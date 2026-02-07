Encontraron muerta a una mujer que una semana atrás había denunciado a su exmarido en una radio por amenazas

Una mujer de 54 años fue brutalmente asesinada en Wilde una semana después de haber denunciado públicamente que su exmarido la quería matar. “ Tenía miedo y por eso muchas veces callaba ”, contó la víctima, identificada como Mariel Juárez , en declaraciones radiales.

Este viernes por la noche, la madre de la víctima, Blanca, de 93 años, junto a un vecino, encontró el cadáver de su hija en la cocina de su casa, ubicada en la calle Rondeau al 1100. Estaba maniatada y tenía varios golpes en el cuerpo . Según la familia, el principal sospechoso es la expareja de ella, un sindicalista del gremio que agrupa a los trabajadores de seguridad privada.

En la entrevista que le hicieron en Radio Wen, Juárez, que trabajaba como enfermera, afirmó que “tenía miedo de estar en su propia casa” y que sufría de violencia psicológica por parte de su exmarido. “ Él me dijo que mi vida valía lo mismo que una cerveza ”, reveló. A pesar de que ya lo había denunciado formalmente, decidió visibilizar su caso de manera pública.

Marcelo Greco, uno de los periodistas que habló con la víctima en ese programa, contó en diálogo con TN que el exmarido de la mujer es Gilberto “Beto” Núñez, un sindicalista que ya tenía denuncias por violencia de género. “ Ella vivía amenazada por él , una persona que tiene antecedentes porque estuvo detenido por pirata del asfalto”, indicó.

Según el testimonio de Greco, Núñez lo amenazó cuando se enteró que iba a hacerle una nota a su exmujer. “ Me dijo que me atenga a las consecuencias ”, expresó.

Por otra parte, el periodista habló sobre una denuncia previa por parte de una integrante del gremio que le reclamó al sindicalista que le paguen el sueldo. “Él le dijo: ‘ Yo tengo los medios económicos, el poder y los recursos para mandarte a matar y a los miembros de tu familia ’”, contó sobre el historial de violencia del presunto femicida.

La madre de la víctima reveló que, antes del crimen, su hija estaba tramitando una orden de restricción contra su exmarido, de quien se había separado meses antes. “ Él la quería matar ”, manifestó en diálogo con Crónica .

Blanca también contó que el viernes, después del mediodía, su hija la visitó. Sin embargo, le llamó la atención que no había ido a tomar mates, como solían hacer todos los días a la tarde. “ Soy discapacitada y tuve que subir gateando a ver . Intenté subir pero no contestaba ni el teléfono. Entonces le pedí ayuda a un vecino. Él subió y me dijo que estaba tirada, morada en el piso ”, sumó.

En medio de la conmoción por la tragedia, la mujer reclamó justicia por Mariel y que Núñez sea investigado por la Justicia. “Hizo mucho daño este tipo, lo quiero preso o muerto”, expresó.

Fuente: TN