Encontraron muerta a la mujer que había desaparecido durante un fuerte temporal en Paraná

NACIONALES

Una mujer de 32 años fue encontrada muerta este jueves por la tarde en la ciudad de Paraná , tras haber desaparecido durante el fuerte temporal que azotó a la capital entrerriana.

La víctima había sido arrastrada por la corriente junto a una de sus hijas cuando la casa precaria en la que vivían se desplomó. Mientras tanto, continúa la búsqueda de la nena de 10 años , informaron fuentes oficiales.

El cuerpo de Patricia Mena , de 32 años, fue encontrado en aguas del arroyo Colorado , a pocas cuadras de la casa donde vivía con su familia, ubicada en la zona de Blas Parera y Brown. Según se informó, la casilla estaba construida a la vera del arroyo y cedió por la intensidad de las lluvias registradas durante la mañana.

De acuerdo con datos recabados por la agencia Noticias Argentinas , en ese momento Mena y su hija Kiara cayeron al agua y fueron arrastradas por la corriente , mientras que otros tres integrantes del grupo familiar lograron ponerse a salvo.

Tras el hallazgo del cuerpo, las tareas de búsqueda continúan centradas en dar con el paradero de la chica . En el operativo trabajan de manera coordinada Defensa Civil , buzos tácticos, bomberos y efectivos de la Policía de Entre Ríos .

Las autoridades no brindaron precisiones sobre el tiempo que podrían extenderse los rastrillajes, aunque confirmaron que las condiciones climáticas siguen siendo monitoreadas para evitar riesgos en las tareas de rescate. La investigación busca además reconstruir con precisión lo ocurrido durante el derrumbe provocado por el temporal.

“Ha llovido 100 milímetros , estamos en alerta roja . Estamos trabajando con buzos y bomberos en la búsqueda de dos personas”, comunicaron las autoridades al medio Uno Entre Ríos .

El escenario en Paraná es crítico, según explicaron los especialistas: “Es una situación extrema y no pasa algo así desde 2017″.

Con el correr de los minutos se confirmó que, luego de ser arrastrado por el agua, el padre de la familia fue encontrado a pocos metros de donde estaba la casa y puesto a resguardo junto a sus otros dos hijos rescatados.

En el área donde se concentra la búsqueda, los especialistas se enfrentan a condiciones adversas, con un importante caudal de agua turbia y correntosa , ramas, troncos, residuos y rocas de gran tamaño.

Fuente: TN