Encontraron el cuerpo de Sofía Devries, la joven que desapareció en Puerto Madryn mientras hacía buceo

La Prefectura encontró este miércoles el cuerpo de Sofía Devries, la joven que desapareció mientras hacía una práctica de buceo en Puerto Madryn, Chubut, con su novio, el instructor del grupo que había viajado desde el Gran Buenos Aires.

Así lo confirmó el Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn . El cuerpo fue hallado por un buzo durante el operativo realizado en el mediodía, a veinte metros de profundidad en el lugar donde se estaba realizando el operativo.

Si bien se investigan las causas, una de las hipótesis más fuertes apunta a una descompensación debajo del agua. Luego, no pudo subir por sus propios medios.

La joven desapareció el lunes durante su titulación para convertirse en buzo, durante una inmersión en un barco hundido en la zona del Golfo Nuevo . Según testigos, estaba a 25 metros de profundidad y su pareja de buceo informó que tuvo un problema y no pudo ascender. A pesar de los intentos del grupo por encontrarla, la joven no apareció.

El Ministerio Público Fiscal investiga si existió negligencia de algún tipo alrededor del operativo de inmersión . Así lo confirmó la fiscal general María Angélica Cárcano en diálogo con la radio LU17. Si bien evitó dar detalles, señaló que "todo se revisa".

La investigación penal no cuenta, por el momento, con personas imputadas. "Se han tomado entrevistas a quienes participaron de la actividad , y se recopila información técnica para reconstruir las circunstancias del hecho", planteó el Ministerio Público Fiscal. El objetivo es determinar si existió una eventual falta a los deberes de cuidado por parte de terceros, figura que podría configurar responsabilidad penal en caso de acreditarse una "conducta negligente".

Nacida en Moreno, Sofía cursó la licenciatura en Comunicación Social y Relaciones Públicas en la UADE. También obtuvo un grado de Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica Nacional. Además del buceo, comparte con su pareja, Leonardo Alonso, que estaba con ella en Madryn, un emprendimiento de fertilizantes orgánicos.

“Sofía es mi mujer, mi compañera. Nos vinimos a Puerto Madryn a certificar un curso de buceo. Lamentablemente, tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde ayer. Quiero encontrarla”, expresó el martes Leonardo en un posteo en redes sociales.

En sus redes, Sofía muestra posteos como modelo de maquillaje y también imágenes sobre viajes . También se la ve buceando no solo hay imágenes de ella en distintos rincones de la Argentina; también en paisajes de otros países.

En su perfil de Linkedin se define como " fundamentalista de la comunicación creativa, atrevida y auténtica. Gestiono proyectos de comunicación y acompaño a empresas y emprendedores a alcanzar sus objetivos. Me especializo en Social Media Management, Branding, campañas integrales y producción audiovisual".

Sofía formaba parte de un grupo experimentado que había salido en una embarcación de la empresa Freediving Patagonia para conseguir la titulación. Según sus allegados, había llegado desde una escuela de buceo de Villa Ballester, zona norte del conurbano bonaerense.

Según el sitio Madryn Ahora, la escuela había consultado previamente a distintas operadoras locales para realizar la experiencia en el barco hundido pero finalmente contrataron únicamente el servicio de traslado. El instructor pertenecía a la misma escuela que organizó el viaje, y no a una operadora de Puerto Madryn.

El lunes, cuando se produjo el descenso, las condiciones climáticas habían sido malas por la mañana, lo que desaconsejaba la salida. A media mañana, al mejorar el pronóstico, el grupo se sumergió. Especialistas citados por el medio local señalaron que, aunque era posible realizar la inmersión, la visibilidad podía reducirse considerablemente de unos 20 a solo 5 metros.

Tres personas de las siete que participaron de la inmersión debieron recibir asistencia médica y someterse a tratamiento en cámara hiperbárica en el Hospital Andrés Isola, dos de ellos por descompensación. Tienen 26, 33 y 37 años. El instructor también debió recibir asistencia médica, ya que descendió en reiteradas oportunidades para intentar ubicar a la joven practicante que además, era su novia.

Fuente: Clarín