¿Cómo funcionarán los colectivos, trenes y subtes durante el paro nacional de la CGT?

La CGT anunció un paro general de 24 horas para el mismo día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral, que podría ser este jueves 19 de febrero o la semana que viene . El transporte público se sumará a la medida , por lo que colectivos, trenes y subtes se verán afectados.

La medida se confirmó en una reunión virtual del Consejo Directivo de la central obrera y por ahora no se prevén movilizaciones al Congreso.

En principio, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), confirmó su adhesión al paro , por lo que no habrá servicio de colectivos en todo el país durante la jornada.

También se sumarán el gremio de La Fraternidad, por lo que tampoco funcionarán los trenes . Además, los sindicatos agrupados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte , que incluyen camioneros, pilotos, aeronavegantes, taxistas y personal marítimo y fluvial.

Por último, a través de un comunicado brindado durante la noche del martes, Metrodelegados anunció que también se adherirán al paro , entonces tampoco habrá servicio de subtes .

El endurecimiento de la postura sindical se explica por el avance del proyecto de reforma laboral en el Congreso y, en particular, por la inclusión del artículo que destaca la modificación del régimen de licencias médicas , que reduce el porcentaje del salario que perciben los trabajadores en caso de enfermedad o accidente no vinculado a la actividad laboral.

La CGT definió que el paro general se realizará el mismo día en que Diputados trate la reforma laboral . Si el oficialismo logra avanzar con la sesión esta semana, la huelga tendrá lugar este jueves 19 de febrero . En caso de que el debate se postergue por negociaciones políticas, la fecha alternativa será la semana que viene .

Fuente: TN