En medio del debate por la baja de la edad de imputabilidad, empieza el juicio por el crimen de Kim Gómez

NACIONALES

Este miércoles, en los tribunales de menores de La Plata, comienza el juicio por el crimen de Kim Gómez , la nena de 7 años que fue arrastrada con un auto durante 15 cuadras en medio de un violento robo ocurrido en febrero del 2025.

M.N.R., el principal acusado, tenía 17 años al momento del hecho y, tras cumplir los 18, comenzará a ser juzgado por el delito de “homicidio en ocasión de robo”. El otro menor, que tenía 14 en ese entonces, es inimputable. Por lo tanto, no podrá ser sometido a un proceso penal.

El debate contará con al menos ocho audiencias, y se extenderá, en principio, hasta el 27 de febrero. Al ser un juicio contra un chico que era menor cuando cometió el crimen, el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 no permitirá el ingreso del público y tampoco será transmitido.

M.N.R. está preso en el Instituto Almafuerte, un alojamiento de menores de máxima seguridad. En caso de ser condenado, deberá ser trasladado a un penal para adultos. Podría recibir penas de entre 10 y 25 años de prisión , aunque podrían aplicarse reducciones que están contempladas en el régimen penal juvenil.

En cuanto al adolescente de 14 años, aunque el Senado apruebe la baja de edad de imputabilidad que obtuvo media sanción en Diputados, no podrá ser juzgado, ya que la ley no es retroactiva y -para la Justicia- seguirá siendo no punible.

Desde el asesinato de su hija, Marcos Gómez se convirtió en una de las voces más visibles del reclamo para que el Congreso modifique la edad de imputabilidad . En los últimos días participó de actividades en el Congreso nacional junto a legisladores que impulsan cambios en la legislación e incluso estuvo presente en los balcones del recinto de Diputados el día en que se consiguió la media sanción .

“Sabemos que este juicio no nos devuelve a nuestra princesa, pero es necesario para traer algo de paz, para marcar un antes y un después , no solo para la familia, sino también para toda la sociedad, porque Kim trascendió tanto que hoy es de todos ”, expresó Marcos Gómez, el papá de la menor, en redes.

“Estoy bien, estoy tranquilo y seguro de que vamos a tener una sentencia que marque el camino para que dejen de pasar estas cosas tan crueles, sin sentido”, aseguró.

“Le quiero pedir que estos días nos tenga presentes en sus oraciones, con sus buenas vibras, con sus energías. No solo a mí, no solo a la familia, sino también a todos los que vamos a participar del juicio, los testigos, que son muchísimos. Son parte de esta lucha y voy a estar agradecido eternamente. También pidan que nuestros defensores y jueces estén iluminados”, dijo.

“ Nunca nos va a dejar de doler. Sé que hay que aprender a convivir con eso y esto de recordarla así de lindo con tanto amor, a mí particularmente me ayuda día a día. Dije que iba a ser tu bandera. Hoy sigo luchando con mis ideales y valores. Ojalá vengan muchos cambios, cambios de verdad, cambios grandes como los que te mereces, hija . Acá estoy intentando ser valiente para vos. Hoy más que nunca, ilumíname, princesa, ilumínanos”, cerró.

La tarde del 26 de febrero en La Plata , Kim Gómez , de 7 años, viajaba en el asiento trasero del auto de su mamá. Cuando la mujer estacionó frente a una casa del barrio La Loma , fue sorprendida por dos delincuentes que intentaron robarle su Fiat Palio rojo .

En medio del asalto, uno de los ladrones, de 17 , se subió al asiento del conductor y arrancó a toda velocidad sin advertir que la nena todavía estaba dentro. Kim quedó enganchada con el cinturón de seguridad y parte de su ropa , lo que provocó que fuera arrastrada por el asfalto mientras el auto avanzaba por varias cuadras a gran velocidad.

Según reconstruyeron los investigadores, el Palio recorrió alrededor de 15 cuadras . Durante ese trayecto, la madre corrió desesperada detrás del auto , pidiendo ayuda, mientras vecinos y testigos intentaban alertar al conductor y frenar la marcha.

La secuencia fue observada por numerosas personas y quedó registrada por cámaras de seguridad , cuyas imágenes resultaron claves para reconstruir el recorrido y para la identificación posterior de los sospechosos.

El Fiat finalmente se detuvo en la zona de 31 y 38 , donde los delincuentes abandonaron el auto y escaparon a pie. Para entonces, Kim había sufrido lesiones gravísimas producto del arrastre y los golpes contra el asfalto.

La nena fue asistida de urgencia y trasladada a un centro de salud, pero murió poco después como consecuencia de la gravedad de las heridas.

La investigación avanzó rápidamente gracias al análisis de las cámaras y los testimonios. En las horas posteriores, la Policía logró detener a los dos sospechosos , ambos menores de edad.

El adolescente de 17 fue señalado como quien conducía el vehículo, mientras que el otro, de 14, habría participado en el intento de robo.

Fuente: TN