Horror en Salta: golpeó y asfixió a su pareja, se lo confesó a su suegra y está prófugo

NACIONALES

Una mujer de 37 años murió este martes , entre la mañana y la tarde, luego de un grave episodio de violencia ocurrido en una casa del barrio Luz y Fuerza, en Campo Quijano, Salta .

Por el hecho es acusado su pareja , identificado por sus iniciales O.S. , quien habría golpeado y asfixiado a la víctima, se lo confesó a la madre de la mujer y se escapó . La víctima fue trasladada de urgencia al hospital local, donde ingresó sin vida .

Según testimonios recogidos por los investigadores, tras una discusión de pareja el acusado habría atacado a N.C. . Luego salió de la habitación, la cerró con llave y, ante la consulta de la madre de la víctima, admitió que la había golpeado y que estaba gravemente herida , sin pedir ayuda médica.

Ante la situación, la mamá alertó a otra de sus hijas y ambas lograron ingresar a la casa por una ventana trasera. En el interior encontraron a la mujer tendida en el suelo, casi sin signos vitales . Con la ayuda de un vecino, fue trasladada de urgencia en un vehículo particular al Hospital Francisco Herrera .

Pese a los intentos de reanimación del personal médico, murió minutos después . Las primeras informaciones indican que la muerte se habría producido por golpes, lesiones y asfixia mecánica , aunque la causa definitiva será determinada por la autopsia .

Tras el episodio, O.S. escapó del lugar y permanece prófugo, informó el diario El Tribuno . La Policía de Salta desplegó un amplio operativo que incluyó la interrupción de un espectáculo en una carpa bailable sobre la ruta 36 y allanamientos en domicilios vinculados al acusado, entre ellos una casa del barrio Pipino Ferreyra.

En paralelo, continúan los rastrillajes en la zona de la ruta 51 y sectores rurales cercanos. Hubo procedimientos en el paraje El Mollar, donde existe una propiedad familiar del acusado, con resultado negativo . No se descarta que haya seguido viaje hacia la Puna y se analizan nuevas medidas .

Fuente: TN