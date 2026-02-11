En medio de negociaciones, sigue la tensión en Santa Fe por la protesta policial

NACIONALES

Entrada la madrugada de este miércoles, continuaba la tensión en Santa Fe a la espera de una resolución en la reunión que mantenían los efectivos con funcionarios del Gobierno provincial, en el marco de las protestas por un aumento salarial y cambios en las condiciones laborales.

Los agentes de la Policía de Santa Fe ingresaron este martes en la tercera jornada de protestas , que se iniciaron tras el suicidio de un efectivo frente a la Jefatura de Policía de Rosario y escalaron luego de un anuncio del Gobierno provincial sobre mejoras laborales que solo alcanzarían a un sector de la fuerza .

El lunes por la noche, un grupo de efectivos de la Policía local y del Servicio Penitenciario provincial, acompañados por sus familiares, realizó una primera manifestación frente a la Casa de Gobierno santafesina, que continuó durante la madrugada del martes frente a la Jefatura de Policía de Rosario.

En ese contexto, se vivieron momentos de tensión cuando efectivos que no participaban de la marcha avanzaron hacia los manifestantes, lo que derivó en enfrentamientos entre los propios agentes de la Policía de Santa Fe.

Durante la mañana del martes, los reclamos continuaron con un "sirenazo" y la negativa a salir a patrullar . Además, en otras localidades como Rafaela se registraron protestas de fuerzas de seguridad que también se acuartelaron, por lo que el conflicto se extendió más allá de Rosario.

En respuesta, el Ejecutivo provincial llamó a una conferencia de prensa en la que anunció el pase a disponibilidad de al menos veinte policías . A su vez, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, informó que se solicitaría al Ministerio Público de la Acusación (MPA) que investigue la comisión de "posibles ilícitos penales" .

La jornada estuvo marcada por un clima de fuerte tensión frente a la Jefatura de la Unidad Regional II, donde continuaron las protestas, y por las idas y vueltas entre los oficiales y el Gobierno provincial, en un contexto en el que se analizaba la posibilidad de limar asperezas a través del diálogo.

Aunque para las 15 estaba prevista una reunión entre autoridades del oficialismo provincial y Gabriel Sarla, abogado que representa a los efectivos, más tarde desde la Provincia anunciaron que el encuentro se reprogramaba para las 18.30.

Sin embargo, alrededor de las 17, Sarla se presentó en la zona donde se concentran los policías autoconvocados y anunció ante los medios que había logrado comunicarse con la secretaria del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.

“ No hubo propuesta porque no pudimos hablar con el ministro , que estaba reunido con el gobernador. No hubo ninguna oferta”, explicó Sarla, quien agregó que sólo habría una reunión si Cococcioni se contactaba personalmente.

Desde la cartera de Seguridad insistieron en que la reunión estaba prevista para las 18.30 y que el abogado había confirmado su asistencia. Finalmente, el encuentro quedó trunco.

Este martes por la noche, Sarla sostuvo en diálogo con A24 que habría una reunión con el ministro de Seguridad provincial alrededor de las 23.30, aunque aclaró que no levantarían la protesta. “Hasta que no finalice la reunión se va a permanecer acá”, afirmó.

