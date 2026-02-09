El video del momento en que matan a un jugador del ascenso en Rafael Castillo: el hermano está prófugo

Se conocieron las imágenes del momento en que Lucas Ignacio Pires , exjugador de Almirante Brown de 29 años, es asesinado en Rafael Castillo .

El ataque ocurrió el viernes y quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar: Raulíes y Alagón.

El principal sospechoso es el hermano de la víctima, que está prófugo. El hombre no se presentó este lunes en la fiscalía. La Justicia ordenó allanamientos y la detención del sospechoso.

Según informaron fuentes policiales, la disputa se desató en plena calle y uno de los agresores atacó a Pires con el filo de una botella rota, provocándole una herida gravísima en el antebrazo derecho.

Familiares y vecinos lo trasladaron de urgencia al Hospital Presidente Néstor Kirchner, pero los médicos no lograron salvarle la vida debido a la gravedad del corte, que habría sido producido en una arteria.

Efectivos de la Comisaría Segunda Sur, junto a personal de la DDI y del área de Inteligencia Criminal, desplegaron operativos en la zona para intentar dar con los sospechosos.

La noticia generó una profunda tristeza en el ambiente del fútbol. Almirante Brown comunicó el fallecimiento de su exdelantero a través de las redes sociales y acompañó a la familia en este difícil momento.

“El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos”, expresaron.

