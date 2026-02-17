El posteo del novio de la joven que desapareció en Puerto Madryn mientras buceaba: “Todavía te espero”

En medio del operativo de búsqueda para encontrar a Sofía Devries, la joven desaparecida en Puerto Madryn , su pareja y compañero de buceo hizo un fuerte descargo en sus redes sociales, donde apuntó directamente contra la Prefectura Naval . “ No tuvo un rápido accionar y se centraron en lo burocrático primero en vez de buscarla inmediatamente”, escribió.

Leonardo relató que ambos viajaron a la ciudad para certificar el curso y que todo cambió en segundos bajo el agua. “Sofía es mi mujer, mi compañera. Nos vinimos a Puerto Madryn a certificar un curso de buceo . Lamentablemente, tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde ayer . Quiero encontrarla”, expresó.

Además, denunció la actitud de la fiscal a cargo de la causa: “Nos quiere hacer firmar una declaración de que no nos vayamos de la ciudad. Hay que ser un poco humana para pedir eso cuando la fuerza no encontró ni hizo los esfuerzos necesarios en tiempo y forma. Cero asistencia y cero comprensión humana ”.

En otro posteo, el joven publicó una foto de la chica desaparecida, que es creadora de contenido de belleza en redes, y le dedicó unas emotivas palabras. “ Te amo para toda mi vida . Tengo la esperanza de volver a verte. Todavía te espero”, escribió.

Mientras tanto, los investigadores manejan varias hipótesis sobre lo que pudo haber pasado con Sofía. Según explicó el jefe de salvamento y buceo de la Prefectura, Adrián Wagener, la opción menos probable es que se haya quedado sin aire en el botellón o que se haya enganchado en algún lugar.

“La mayor de las hipótesis es que por la profundidad, temperatura u otros factores haya entrado en pánico y se haya sacado el regulador de la boca o haya realizado una maniobra mal al no tener experiencia”, detalló Wagener en diálogo con TN .

El prefecto agregó que la investigación se inclina por esta opción porque la pareja de buceo de la joven ascendió e informó que Sofía estaba en una “situación complicada” y que intentó ayudarla, pero no lo logró.

El grupo de siete personas realizaba la inmersión cerca del muelle de Puerto Madryn , en una zona habilitada y considerada segura para este tipo de actividades. El barco hundido a 26 metros estaba preparado para la práctica y las condiciones meteorológicas, según la Prefectura, no presentaban mayores complicaciones.

Tras el accidente, tres personas fueron hospitalizadas por control , entre ellas el instructor, que necesitó asistencia médica tras bajar varias veces a buscar a Sofía y exceder los tiempos de fondo.

El operativo de rastrillaje se concentra en aguas del Golfo Nuevo, con embarcaciones y personal especializado, incluidos buzos profesionales entrenados para emergencias. Desde la fuerza remarcaron que el procedimiento es “crítico y prioritario” y que se utilizan todos los recursos disponibles para intentar localizar a la joven.

Fuente: TN