Ed Diener, psicólogo experto en felicidad: "La gente más feliz es la que más hace por ayudar a los demás"

La felicidad es un estado al que todas las personas buscan llegar a lo largo de su vida. Sin embargo, con el paso de los años, muchos especialistas dieron su opinión sobre cómo alcanzarla, y entre ellos se encuentra el psicólogo Ed Diener , quien remarcó algunas claves fundamentales para lograrla.

Para Diener, la felicidad aparece cuando las experiencias positivas predominan en la vida de una persona y siente que todo está bien. También remarcó que es un estado común para todos los seres humanos , independientemente de la cultura a la que pertenezcan.

“La felicidad es siempre la misma en todas las culturas y para todos los individuos. Ocurre cuando las personas creen que sus vidas van bien y se sienten bien en diferentes momentos, sus experiencias tienden a ser mayoritariamente positivas ”, explicó el experto en felicidad.

Además, el psicólogo sostuvo que, más allá de que las fuentes de felicidad pueden variar dependiendo la persona y la cultura, aquellos que tienen relaciones sociales sólidas y ayudan a la gente suelen ser más felices.

“Todas las personas felices tienen relaciones sociales sólidas. No es solo recibir apoyo de los demás. La gente más feliz es con frecuencia la que más hace por ayudar a los demás y a sus sociedades. Parece que hacer felices a los demás es una buena manera de avanzar hacia la felicidad personal ”, detalló.

Ed Diener (1946-2021) fue un psicólogo estadounidense , uno de los más importantes en el estudio de la felicidad y el bienestar. A lo largo de su carrera, trabajó como profesor en las Universidades de Illinois, Utah y Virginia.

Sus estudios se centraron en cómo se mide la felicidad y la influencia de la personalidad, la cultura y los ingresos en el bienestar. Durante sus años activó, publicó más de 400 artículos académicos y varios libros. Falleció el 27 de abril de 2021 a los 74 años.

