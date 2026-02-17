Doble tragedia vial en Salta: un conductor borracho atropelló y mató a un ciclista, huyó y murió a los pocos kilómetros tras chocar con otro auto

Una fatal secuencia se dio en la jornada del domingo por la madrugada en la ruta 68 en la provincia de Salta . Un conductor, en aparente estado de ebriedad, atropelló y mató a un ciclista que iba en el mismo sentido que él. Pero eso no fue todo. Tras huir de la escena, unos kilómetros más adelante, el mismo conductor chocó de frente con otro vehículo y murió producto de las heridas sufridas. Una tercera persona sufrió fracturas en sus piernas.

Ambos hechos ocurrieron el pasado domingo cerca de las 6 de la mañana a la altura de La Merced. El primero de ellos fue sobre el kilómetro 160 de la ruta. Allí, el conductor de 24 años embistió a un hombre que circulaba por la calzada en el mismo sentido. Según las autoridades, el ciclista, de unos 30 años, murió al instante .

Pese a haber generado un grave accidente, el joven que manejaba el auto no se detuvo para auxiliar a su víctima. Así lo confirmó el director general de Seguridad Vial de Salta, Adrián Sánchez Rosado.

En su huida, a ocho kilómetros del primer incidente vial, el mismo conductor generó otra tragedia. Impactó de frente con otro vehículo, un Volkswagen Gol Trend, en la denominada “curva de Sumalao”. Como consecuencia del choque, el individuo al volante falleció.

En el otro auto circulaba una mujer de aproximadamente 40 años, que iba con dirección a Salta capital para trabajar, y sufrió una triple fractura en la pierna izquierda . De acuerdo a lo informado por las autoridades, al momento de la colisión, el hombre no llevaba cinturón de seguridad, a diferencia de la mujer que permanece internada y estable.

“Se puede presumir que hubo alta velocidad por el estado de los dos vehículos luego del siniestro. También se presume, por declaración de testigos, que el conductor conducía bajo los efectos del alcohol, debido a que por diferentes tramos manejó en zigzag”, manifestó Sánchez Rosado.

En un principio, la policía de Salta trató ambos hechos por separado, pero luego de las primeras pericias se llegó a la conclusión de que los dos fueron provocados por la misma persona. Testigos indicaron que al momento de ser asistido, el joven que generó ambas tragedias tenía un fuerte aliento a alcohol.

Fuente: Clarín