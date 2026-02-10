Detuvieron a un militar argentino que intentó pasar dos proyectiles de mortero de contrabando a Chile

Un sargento del Ejército argentino fue detenido en Chile luego de que fuera sorprendido mientras intentaba ingresar al país con dos proyectiles de mortero sin declarar , informaron autoridades chilenas este lunes.

El hecho ocurrió alrededor de las 07:30 del domingo 8 de febrero en el complejo fronterizo Los Libertadores, en la región de Valparaíso, durante un control de rutina realizado por personal del Servicio Nacional de Aduanas chileno.

Al revisar el vehículo en el que viajaba el uniformado argentino de 39 años, identificado como C.D.M, un perro detector alertó sobre la presencia de un objeto sospechoso en el baúl .

En el interior de una caja metálica de color verde con inscripciones alusivas a municiones, los funcionarios encontraron dos proyectiles de características similares a munición de mortero de uso militar , según indicó el sitio Biobio Chile .

Al ser entrevistado, el sargento argentino confirmó que se trataba de morteros, aunque aseguró no recordar que esos elementos estaban en la caja.

Tras el hallazgo, el militar fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes, donde fue formalizado por los delitos de contrabando y tenencia ilegal de explosivos .

La jueza a cargo decretó como única medida cautelar la firma bimensual en la fiscalía de Los Andes , y además fijó un plazo de investigación de hasta seis meses para esclarecer el caso.

Tras la audiencia, el imputado quedó en libertad mientras se desarrolla la investigación.

Los proyectiles incautados fueron entregados al GOPE de Valparaíso (Grupo de Operaciones Policiales Especiales) para efectuar las pericias y determinar con mayor precisión su naturaleza y origen. Según sitios locales, fueron valuados en $272.000 (US$ 318).

Fuente: TN