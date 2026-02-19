Detuvieron a un adolescente de 17 años por el robo a la abuela influencer en Martínez

Un adolescente de 17 años fue detenido este jueves en el partido bonaerense de Tigre, en el marco de la causa en la que se investiga el robo a la abuela influencer Mónica Mancini .

El menor fue señalado como uno de los tres delincuentes que sorprendió a la jubilada , de 82 años, durante la madrugada del pasado 9 de enero en su casa de Martínez.

Según confirmaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas , la detención se llevó a cabo como resultado de las tareas investigativas que desarrollaron en forma encubierta el Jefe del Comando de Patrullas Tigre, en conjunto con personal del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la Comisaría Tigre 2ª.

El robo ocurrió minutos antes de las 4 de la madrugada de ese viernes y el violento ingreso de los delincuentes quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en el domicilio.

Los ladrones se llevaron joyas, euros y dinero en efectivo . Pero eso no fue todo, también le vaciaron sus cuentas bancarias y sus billeteras virtuales . Los investigadores descubrieron que el robo fue coordinado desde la cárcel, por el líder de la “Banda del millón”.

El menor quedó alojado en un centro de menores de La Plata , a disposición de la UFI de Responsabilidad Juvenil de San Isidro. La causa fue caratulada como robo agravado, bajo modalidad de entradera.

Fuente: TN