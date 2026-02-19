Desesperada búsqueda en Paraná: una madre y su hija fueron arrastradas por un arroyo durante un temporal

En el medio del fuerte temporal que afecta a la ciudad de Paraná , provincia de Entre Ríos, la corriente se llevó una casa con una familia dentro .

Cuatro personas que vivían en el lugar fueron rescatadas, sin embargo, permanecen desaparecidas una mujer y su hija .

El dramático episodio ocurrió durante la mañana de este jueves, y desde entonces, las autoridades encabezaron un intenso operativo de búsqueda para localizar a Patricia Mena , de 32 años, y su hija, Chiara Barrios , de 10.

La vivienda de la familia estaba ubicada a la vera del arroyo Las Viejas , en inmediaciones de la calle Blas Parera, entre Churruarín y Almirante Brown .

Cuando la tormenta se intensificó, el agua comenzó a subir y llegó a una altura de dos metros en pocas horas.

Según detallaron las autoridades, se realizó el despliegue de cuadrillas de bomberos voluntarios, efectivos policiales y personal de Defensa Civil .

En las últimas horas, se sumaron buzos tácticos , para acompañar el trabajo coordinado en el cauce del arroyo. Ante la fuerza del agua, se amplió la zona de rastrillaje hacia otros sectores.

“Ha llovido 100 milímetros , estamos en alerta roja . Estamos trabajando con buzos y bomberos en la búsqueda de dos personas”, comunicaron las autoridades al medio Uno Entre Ríos .

El escenario en Paraná es crítico, según explicaron los especialistas: “Es una situación extrema y no pasa algo así desde 2017″.

Con el correr de los minutos se confirmó que, luego de ser arrastrado por el agua, el padre de la familia fue hallado a pocos metros de donde estaba la vivienda y puesto a resguardo junto a sus otros dos hijos rescatados.

En el área donde se concentra la búsqueda, los especialistas se enfrentan a condiciones adversas; un importante caudal de agua turbia y correntosa , ramas, troncos, residuos y rocas de gran tamaño.

Fuente: TN