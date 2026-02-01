Desde transporte hasta alquileres y prepagas: cuáles son los aumentos confirmados para febrero de 2026

Febrero comienza con una nueva serie de aumentos en servicios y gastos esenciales que volverán a presionar el bolsillo de los argentinos. Las subas alcanzan al transporte público, los alquileres, las prepagas, los servicios de cable y telefonía, y también a las tarifas de luz y gas, en un contexto de inflación que, según estimaciones privadas, se ubicaría en enero entre 2,3% y 2,6%, mostrando una leve desaceleración frente al 2,8% de diciembre.





Transporte público: subas de hasta 4,8% en colectivos y aumento en el subte





El transporte público tendrá nuevos incrementos tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires. En CABA, el boleto de colectivos aumentará un 2,8%, con las siguientes tarifas:

Boleto mínimo (hasta 3 km): pasa de $619,37 a $637,58 .

Recorridos de 3 a 6 km: $708,46 .

Recorridos de 6 a 12 km: $763,05 .

Recorridos de 12 a 27 km: $817,67.





En la provincia de Buenos Aires, el aumento será mayor y alcanzará el 4,5% a partir del 1° de febrero. Los nuevos valores serán:

Boleto mínimo (0 a 3 km): $721,08 .

Tramo de 3 a 6 km: $803,29 .

Tramo de 6 a 12 km: $865,17 .

Viajes de 12 a 27 km: $927,12 .

Más de 27 km: $988,63.

En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires también se actualizará el subte, cuyo pasaje pasará de $1.259 a $1.336 con SUBE registrada. El premetro tendrá un valor de $467,60.





Alquileres: subas de hasta 34,6% según el tipo de contrato





Los alquileres también tendrán ajustes relevantes durante febrero. Los contratos que aún se rigen por la Ley de Alquileres derogada registrarán una actualización anual del 34,6%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL).





Algunos valores de referencia para quienes deban actualizar sus contratos son los siguientes:

Contrato anual por ICL: Alquiler inicial: $400.000 . Aumento anual: 34,6% . Nuevo valor: $538.400 .

Contratos posteriores al DNU , sobre un alquiler de $500.000 : Ajuste trimestral ( 6,08% ): $530.400 . Ajuste cuatrimestral ( 8,22% ): $541.100 . Ajuste semestral ( 12,81% ): $564.050 .



Prepagas: aumentos de hasta 2,8% en cuotas y copagos





Las empresas de medicina prepaga informaron a sus afiliados que en febrero aplicarán un aumento de hasta 2,80% en las cuotas, incremento que también impactará en los copagos. Los usuarios podrán verificar el detalle de los valores, planes y prestadores a través de la plataforma digital habilitada para la comparación de servicios de salud.





Cable, internet y telefonía: subas de hasta 3,5%





Los servicios de cable, internet y telefonía móvil también sufrirán ajustes durante febrero. Las empresas del sector comenzaron a notificar a sus clientes que aplicarán incrementos que oscilarán entre 2,8% y 3,5%, dependiendo de la compañía y del tipo de servicio contratado.





Gas y luz: entra en vigencia un nuevo esquema de subsidios





Desde febrero comenzará a regir el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) para los servicios de luz y gas. El nuevo sistema busca que los usuarios paguen el consumo de manera más uniforme a lo largo del año, evitando fuertes saltos en los meses de mayor demanda, especialmente durante el invierno.





El impacto en las facturas dependerá del nivel de consumo y la situación patrimonial de cada usuario. De acuerdo a las proyecciones oficiales, en electricidad el 35% de los hogares pagará facturas promedio inferiores a $22.000 en los meses de mayor consumo; el 66%, menos de $44.000; y el 81%, menos de $67.000.





En el caso del gas, durante el invierno el 56% de los usuarios tendrá facturas por debajo de $14.000; el 75%, inferiores a $56.000; y el 83%, por debajo de $73.000.