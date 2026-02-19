De rebelde a masivo: cuál es la parte del cuerpo que más se tatúan los argentinos

Durante años fue un gesto asociado a la contracultura, pero hoy el tatuaje se convirtió en una práctica extendida. En Argentina, 6 de cada 10 personas tienen al menos uno. La práctica se consolidó entre jóvenes adultos y avanza en ámbitos donde antes no estaba bien visto.

Diego Staropoli es tatuador y dueño de Mandinga Tattoo. Para él, esta práctica atraviesa un cambio social: “Hoy se tatúan desde un empresario hasta una persona marginal. Lo que hace la diferencia es la calidad del artista que lo hace, pero claramente el tatuaje no es exclusividad de ninguna clase social”.

Los brazos y las piernas encabezan el ranking de zonas más tatuadas, con el 50% de las menciones, seguidas por la espalda (14%) y el torso (13%). Detrás vienen los tobillos (10%) y el cuello (5%). “La parte más tatuada del cuerpo son los brazos en los hombres y las piernas en las mujeres porque es lo que más exhiben ”, explicó Staropoli.

Los datos surgen de la “Radiografía del tatuaje en Argentina”, realizada por el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la UADE. La encuesta, basada en más de 2.000 casos, muestra que el 61% tiene al menos un tatuaje y que el inicio temprano en esta práctica domina la escena: el 24% se tatuó antes de los 18 años y el 32% entre los 18 y los 24. En promedio, las mujeres comienzan cerca de un año antes que los hombres.

La cantidad de tatuajes también crece . Las mujeres tienen en promedio tres y los varones dos. Y entre quienes están tatuados, uno de cada tres tiene más de seis tatuajes .

“Hoy los más jóvenes se animan a tatuajes más extremos y tratan de que estén en lugares más visibles como cara, cuello o manos. Los más grandes tienen más espalda o pecho, lugares menos visibles. En general los más jóvenes necesitan mostrar, mientras los más grandes se tatúan por algo mucho más personal”, afirmó el tatuador.

El tamaño también cambió en los últimos años. “Los argentinos hoy eligen tatuarse piezas muy grandes desde su primer tattoo. Antes se empezaba con pequeños y ahora tratan de que sea lo más impactante posible de entrada”, agregó.

El informe señala que la motivación simbólica o personal (41%) duplica ampliamente a la estética (7%), una señal de que el tatuaje funciona cada vez más como una marca de identidad .

“Hace 15 años la gente elegía diseños de moda influenciados por personalidades destacadas. Hoy buscan diseños originales que los representen y siempre piezas con más contenido artístico”, sostuvo Staropoli.

Su colega Roberto López, reconocido tatuador que trabajó con celebridades como Lionel Messi , coincidió en que el tatuaje alcanzó un nivel de aceptación inédito en la sociedad argentina .

“El tatuaje dejó de ser un tabú y un impedimento para conseguir trabajo, motivo por el cual ya no es necesario esconderlos”, afirmó.

Según describió, dentro de las nuevas generaciones crece una fuerte inclinación por los diseños simples. “Hay una gran tendencia al estilo minimalista : tatuajes muy pequeños, de líneas, palabras, nombres o fechas”.

Para López, además de su valor estético, el tatuaje funciona como una forma de presentación social . “Suelen ser recordatorios de cosas muy importantes para nosotros y, a su vez, nuestra carta de presentación a la sociedad. Por eso creo que los brazos, particularmente los antebrazos, son muy elegidos”.

Al igual que ocurre con la moda o los cortes de pelo, las tendencias también atraviesan el mundo del tatuaje . “Quienes marcan una gran tendencia desde hace años son los futbolistas, también músicos y algunos influencers”, explicó.

El tatuador recordó cómo distintas figuras fueron instalando estilos: “El oriental era muy común hasta que Dwayne Johnson apareció con su tatuaje estilo maorí y todos pedían algo similar. Después David Beckham impuso los brazos tatuados con imágenes religiosas”.

Pero fue el impacto de Lionel Messi el que generó un efecto inmediato. “En 2015 Messi contó la historia de su vida con imágenes en su brazo. Un jugador que despierta respeto y admiración rápidamente se convirtió en inspiración para otros. Somos una sociedad muy influenciada por el fútbol ”.

Para López, detrás de cada tatuaje hay una historia que muchas veces define incluso el lugar elegido en el cuerpo.

“Las personas llegan con la idea pensada, tanto el diseño como la zona, y es tarea del artista aconsejar. Pero hay casos donde el lugar no puede ser otro”, señaló.

Como ejemplo, recordó una experiencia que lo marcó: “Una chica quiso tatuarse ‘sé feliz’ en su dedo índice. Le expliqué que podía perder nitidez con el tiempo, pero insistió. Cuando terminé, llorando me contó que su papá falleció agarrándole ese dedo y que esas fueron sus últimas palabras. Hay tatuajes o lugares que no pueden modificarse sin importar lo estético”.

Según la investigación, el arrepentimiento entre las personas tatuadas es minoritario — menos de uno de cada diez — y suele estar ligado a cambios personales más que al estigma social.

“En general la gente se arrepiente de tatuajes mal hechos y suele taparlos con otros. Se tapan tattoos de viejos amores o diseños que se reemplazan por algo más grande e impactante”, contó Staropoli.

Hay quienes llevan la pasión por el tatuaje a un punto mucho más extremo incluso que el que midió la encuesta. Es el caso de María Laura Esteban, una empleada administrativa que comenzó a tatuarse en la adolescencia y lleva 45 tatuajes en todo el cuerpo . “El primero me lo hice a los 16, con permiso de mi mamá, que incluso me acompañó", recordó.

Sobre la elección de las zonas del cuerpo, explicó que ya no responde a una lógica puntual: “ Hoy, donde hay un espacio, me hago uno . Me gusta el tatuaje en sí, así que en cualquier lado, menos en la cara tal vez”.

Alsina coincidió en que los prejuicios no desaparecieron del todo, pero sí perdieron fuerza. “Siento que todavía hay ciertos prejuicios, pero muchísimo menos que antes. Por suerte se están naturalizando mucho más”, afirmó.

En su experiencia personal, la cantidad y visibilidad de los tatuajes nunca representaron un obstáculo: “ Tener tantos tatuajes nunca me cerró ninguna puerta . Tampoco le di mucha importancia. Tengo tatuadas hasta las manos”. Incluso, aseguró que en algunos casos ocurre lo contrario. “En cierto punto siento que me abre puertas: es un centro de miradas , la gente te pregunta sobre los tatuajes y uno nunca sabe”.

Con una presencia cada vez más visible y extendida, el tatuaje pasó de ser un gesto rebelde a una forma habitual de expresión personal . “Desde que actores, conductores de televisión, deportistas, músicos y hasta políticos comenzaron a mostrarse tatuados, cambió todo. Este arte atravesó todos los estratos sociales y hoy es parte de nuestra idiosincrasia ”, concluyó López.

