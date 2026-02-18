Con un sistema solar para armar, la revista Genios acompaña a los chicos en la vuelta al cole

NACIONALES

El regreso a clases siempre es más divertido con la revista Genios . Desde esta edición, cada semana, la publicación infantil traerá de regalo una pieza para armar un sistema solar así chicos y chicas aprenderán sobre los planetas, los satélites artificiales y las naves espaciales mientras juegan.

Se trata de un modelo que reproduce en pequeña escala la posición de los planetas, una propuesta distinta que les permitirá a los lectores de Genios reproducir un fragmento del universo dentro de sus habitaciones, con figuras que brillan en la oscuridad . En esta edición lanzamiento , se entrega el Sol. Y en la próxima, que sale el lunes 2 de marzo, llegará un satélite artificial. Luego irán saliendo, con los ejes y soportes correspondientes, Neptuno, Urano, Saturno, un cohete, Júpiter, Marte, la Tierra, una estrella fugaz, Venus, Mercurio y finalmente dos entregas con tres planchas de stickers para decorar.

La edición lanzamiento llega con más novedades “geniales”: un blíster de 20 marcadores de colores para sumar a los útiles de la cartuchera y "Exploradores del espacio", el primer título de Genios del cole , una nueva colección de suplementos escolares con notas, láminas y figuritas recortables pensadas para complementar los temas que los chicos y chicas trabajan en el aula. Este número invita a descubrir más sobre el sistema solar y explica cómo viven los astronautas en el espacio exterior.

En las páginas de la revista, los lectores encontrarán dos secciones con más información de utilidad para sus tareas. Por un lado, cada entrega del sistema solar irá acompañada por una nota de la sección Noticias del universo , con datos, fotos, hallazgos y curiosidades. Por otra parte, desde esta edición, Genios y la Fundación Vida Silvestre presentan las nuevas fichas coleccionables Animales de la Argentina , dedicadas a las especies nativas que corren peligro de extinción. Son ideales para que los lectores conozcan la fauna de nuestro país y aprendan a protegerla. La primera de las fichas está dedicada al yaguareté y seguirán el oso hormiguero, el venado de las pampas y el escalandrún, entre otros.

Cada semana, la revista Genios presenta contenidos atractivos especialmente preparados para los chicos a través de propuestas enriquecedoras y divertidas. La próxima edición, la N° 1457 , que llegará a los kioscos el 2 de marzo , traerá una caja de 24 lápices de colores de regalo, más un satélite artificial para incorporar al sistema solar y el segundo número de Genios del cole dedicado al cuerpo humano.

Sin dudas, el Block de Genios es una de las secciones de la revista preferidas por los chicos, que encuentran allí desafíos de ingenio, laberintos, juegos de búsqueda y observación, la página Aprendo a dibujar y las historietas Grandes amigos, Humor olímpico e Historietas futboleras de Emiliano Migliardo; Batu, la genial creación de Tute, Había una y otra vez de Corne y la recientemente incorporada Escuela de monstruos de El Bruno.

Con una trayectoria de 28 años acompañando a chicos y chicas en su crecimiento, Genios es una publicación reconocida por su enfoque educativo siempre actualizado que combina entretenimiento, curiosidad y aprendizaje . Juegos, chistes, adivinanzas, notas de divulgación y propuestas creativas hacen que cada número sea una invitación a explorar el mundo y a aprender jugando .

La edición lanzamiento de Genios , con la primera entrega de la colección del sistema solar, el suplemento Genios del cole y el blíster con 20 de marcadores de colores ya está en todos los kioscos.

Fuente: Clarín