Caso Paulina Lebbos: 20 años después, la mejor amiga reconocerá ante la Justicia que encubrió la verdad

A casi 20 años del crimen que cambió la historia política y judicial de Tucumán, el Caso Paulina Lebbos podría estar a horas de cerrar un nuevo capítulo. Quizás uno de los últimos. Virginia Nazarena Mercado , compañera de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y amiga íntima de la víctima, admitiría su culpabilidad de encubrimiento ante la Justicia.

Mercado fue la última persona del entorno de Paulina que la vio con vida aquella madrugada antes de ser brutalmente asesinada. TN tuvo acceso a un documento judicial que confirma que ella y su defensa llegaron a un principio de acuerdo de juicio abreviado con el Ministerio Público Fiscal. La carátula del expediente actual no deja margen de duda sobre la imputación: se la investiga por encubrimiento.

La audiencia decisiva, conocida técnicamente como “de visu”, fue fijada por el juez Patricio Prado de la Sala IV de la Cámara Penal Conclusional para mañana a las 08:00 de la mañana. Allí, se espera que Mercado ratifique el acuerdo. De hacerlo, evitaría el banquillo de los acusados en un juicio oral y público.

Para esta audiencia, que será presencial, fue invitado Alberto Lebbos , padre de Paulina, quién tendrá la oportunidad de mirar cara a cara una vez más a la amiga a quién Paulina llevaba a su casa a dormir y en quién confiaba sus más íntimos secretos.

Durante años, fue la “testigo clave”, pero su situación cambió drásticamente tras el histórico juicio que comenzó en 2018 y concluyó en 2019. En aquella sentencia, el tribunal integrado por los jueces Dante Ibáñez, Carlos Caramuti y Rafael Macoritto ordenó que fuese investigada, al considerar que su relato presentaba fisuras evidentes.

Estas fueron algunas de las contradicciones e inconsistencias principales que motivaron la investigación en su contra:

Aquí está la clave técnica que definiría el cierre de esta historia.

Si bien en febrero de 2019 los jueces ordenaron investigar la posible comisión de falso testimonio y encubrimiento, el documento del nuevo expediente que se trataría este jueves apunta a cerrar la causa bajo la carátula de “Mercado, Virginia Nazarena s/ encubrimiento” .

Si se concreta el acuerdo, Virginia Mercado no solo admitiría haber mentido, sino que reconocería legalmente que su silencio habría tenido un objetivo : ocultar, alterar o hacer desaparecer los rastros de lo que realmente pasó con Paulina Lebbos.

La maniobra legal del juicio abreviado le permitiría evitar la cárcel efectiva, pero dejaría una certeza inquietante: si admite “encubrimiento”, estaría reconociendo que sabe algo o protegió a alguien y que guardó ese secreto durante dos décadas.

Mañana, la justicia tucumana podría ponerle el sello final a esa verdad a medias.

Fuente: TN