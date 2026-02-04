Caso de la camioneta destrozada: habló una amiga de Rosemary y planteó denuncias previas contra el comerciante

MADARIAGA

El caso que se viralizó en todo el país tras la difusión de un video donde una mujer destroza a martillazos una camioneta sumó en las últimas horas una nueva voz. Se trata de Sandra, amiga y acompañante de Rosemary, la mujer señalada como autora del ataque, quien habló ante las cámaras de Crónica TV y expuso la denominada “otra campana” del conflicto.





Visiblemente incómoda por la exposición mediática, Sandra aclaró desde el inicio que su presencia tuvo como único objetivo acompañar y contener a su amiga. “Yo la estoy acompañando, no puedo decir más”, sostuvo, y remarcó que Rosemary atraviesa un momento delicado. “Ella está bien, tratamos de estar con ella. Para que su familia esté tranquila”, afirmó.





Denuncias previas y un conflicto que no sería reciente





Durante la entrevista, Sandra aseguró que existían denuncias previas realizadas por Rosemary contra su ex pareja.





“Ella tiene varias denuncias. Y no es la única”, señaló, al tiempo que pidió que la Justicia y la policía puedan esclarecer la situación de fondo. “Está bueno que ustedes vengan y se presenten, a ver si la policía y la justicia pueden aclarar lo que se debe”, expresó.





También dejó en claro que el conflicto no es reciente:“No es de ahora. Esto viene de hace tiempo”, sostuvo, al referirse a episodios anteriores de hostigamiento.





“Por algo lo hizo”





Consultada sobre el episodio que terminó con la camioneta destrozada, Sandra evitó brindar detalles concretos, alegando confidencialidad. Sin embargo, dejó una frase que generó debate:

“Por algo lo hizo”.





De inmediato aclaró que no justifica la violencia, pero insistió en que no se trató de una reacción aislada ni repentina.



“No es que se levantó un día y dijo ‘le voy a romper la camioneta’”, expresó, visiblemente sorprendida por la magnitud que tomó el caso.





Aislamiento, promesas incumplidas y el dolor de una madre





Sandra aportó además un contexto personal de Rosemary, señalando que la mujer lleva cerca de 12 años en la Argentina, lejos de su país de origen y de parte de su familia.

“Dejó a toda su familia allá. Imaginate lo que es estar sola”, dijo.





Según relató, una de las mayores angustias de Rosemary estaría vinculada con promesas incumplidas relacionadas con la posibilidad de reencontrarse con sus hijos.

“Hubo promesas del hombre, como llevarla a ver a su familia. En parte se jugaba con la desesperación de una madre que quería ver a sus hijos”, aseguró, aludiendo al dolor acumulado que habría atravesado la mujer.





“Una mujer tiene un límite, van pasando cosas”, expresó, aunque reconoció: “Es triste tener que reaccionar así”.





Miedo, vergüenza y silencio





Sandra también explicó por qué Rosemary decidió no hablar públicamente.

“Tiene vergüenza. No esperaba que el video se hiciera público”, indicó.





Agregó que su amiga está asustada y prefiere mantenerse alejada de la exposición:

“Ella trata de estar sola en este momento”.





Ante la consulta sobre si Rosemary teme represalias, respondió con cautela:

“No creo que tenga miedo, pero uno nunca sabe. Ella está sola acá”.





A qué se dedica Rosemary





En el tramo final de la entrevista, Sandra negó que su amiga trabajara en la panadería del comerciante y aclaró: “Ella trabaja en peluquería, tiene otro trabajo”, aunque evitó profundizar en cuestiones económicas.





La versión de Oscar

Las declaraciones de Sandra se suman a las que realizó Oscar, el comerciante y dueño de la camioneta dañada, quien también habló en Crónica TV. En su testimonio, el hombre relató una relación de más de una década marcada por conflictos, episodios de violencia y problemas de salud mental, y aseguró haber sentido miedo por su integridad física.





Oscar sostuvo que el ataque ocurrió frente a su comercio, que no intervino para evitar problemas legales y que, de haber sido él quien protagonizaba una escena similar, habría terminado detenido. También afirmó que continuó ayudando económicamente a su ex pareja incluso después de la separación.





Un caso abierto y con múltiples aristas





Con ambas versiones sobre la mesa, el caso expone una situación compleja donde se entrecruzan denuncias previas, vínculos tóxicos, aislamiento, salud mental y violencia, y que ahora deberá ser analizada por la Justicia.