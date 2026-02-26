Cambios en el calendario nacional de vacunación: adelantan la segunda dosis de la triple viral

NACIONALES

El Ministerio de Salud modificó el calendario nacional de vacunación y adelantó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna triple viral , que protege contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis, conocida comúnmente como paperas. Desde ahora, deberá colocarse entre los 15 y 18 meses de vida.

La medida, que ya se encuentra vigente, fue oficializada a través de la Resolución 339/2026 , publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma del ministro Mario Lugones .

Hasta esta actualización, en Argentina se aplicaba la primera dosis de la triple viral a los 12 meses y la segunda a los 5 años, antes del ingreso a la escuela Primaria, configurando uno de los intervalos más prolongados entre dosis dentro de los calendarios nacionales de la región.

El texto explicó que adelantar la segunda dosis “permitirá disminuir el tiempo durante el cual los niños permanecen susceptibles, fortalecer la protección temprana en una etapa de alta vulnerabilidad, optimizar las oportunidades de verificación y recuperación de esquemas incompletos y contribuir a una mejor organización del esquema de vacunación al ingreso escolar”.

El Ministerio agregó que esta medida “se encuentra alineada con las recomendaciones internacionales vigentes y con las evaluaciones realizadas por los mecanismos regionales de seguimiento y re-verificación de la eliminación del sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita”.

Según el documento oficial, para evitar superposición entre cohortes se dispuso que los niños nacidos en los años 2021, 2022, 2023 y hasta el 30 de junio de 2024 deberán completar su segunda dosis a los cinco años , tal como lo disponía el calendario previo.

En tanto, los nacidos desde el 1° de julio de 2024 continuarán su esquema con la aplicación de la segunda dosis entre los 15 a 18 meses de edad .

El Ministerio señaló, sobre ese aspecto, que la superposición transitoria es esperable y que su gestión resulta necesaria para garantizar continuidad y equidad en el acceso a la vacunación.

En paralelo, mencionó que el cambio propuesto fue evaluado por la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles y contó con el visto bueno de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), órgano asesor en políticas de inmunización.

La resolución dispuso que los equipos de salud deberán completar los esquemas incompletos y que las jurisdicciones deberán organizar la distribución y disponibilidad de dosis conforme a los nuevos lineamientos.

Fuente: Clarín