Calorcito de 27 grados: cómo estará el clima este domingo 1 de febrero en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con una leve probabilidad de chaparrones y temperaturas agradables.
Para darle la bienvenida a febrero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una jornada de domingo agradable pero con una leve probabilidad de chaparrones.
En la mañana se presentarán 20 grados , con vientos de entre 23 y 31 kilómetros por hora desde el sector norte y la posibilidad de que la neblina se haga presente.
Durante la tarde, la temperatura aumentará hasta una máxima de 27 grados , con una probabilidad de chaparrones de entre el 10 y el 40%.
Finalmente, para la noche del domingo , el termómetro indicará un descenso hasta los 19 grados.
