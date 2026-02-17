Búsqueda de Sofía Devries en Puerto Madryn: “La posibilidad de encontrarla con vida es nula”

NACIONALES

Desde la Prefectura Naval Argentina dieron a conocer un diagnóstico desalentador en el caso de la desaparición de Sofía Devries , la joven que desapareció en Puerto Puerto Madryn tras sumergirse durante su titulación para convertirse en buzo. Según sostuvieron desde la entidad, "la posibilidad de encontrarla con vida es nula".

Adrián Wagner, jefe de Salvamento y Buceo de la Prefectura Naval Argentina, sostuvo este martes en diálogo con Radio Mitre que la búsqueda de la joven oriunda de Moreno continúa, aunque pidió no generar "falsas expectativas" ya que, "a la profundidad que estaba, la posibilidad de encontrarla con vida es nula".

Remarcó que ya pasaron más de 24 horas desde la última vez que la vieron.

Sofía desapareció el lunes mientras buscaba su titulación como buzo junto a un grupo de buceo en aguas del Golfo Nuevo en Puerto Madryn, en Chubut. Pero la joven fue el único de los cinco integrantes que no volvió a la embarcación. Desde entonces, se lleva adelante una búsqueda por parte de las autoridades encabezada por agentes de Prefectura.

El alerta por la desaparición fue emitido luego de que se terminara la actividad en la zona de Punta Cuevas, y la joven no había regresado a la superficie.

Sofía formaba parte de un grupo experimentado que había salido en una embarcación de la empresa Freediving Patagonia para conseguir la titulación.

Fuente: Clarín