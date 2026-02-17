Le desvalijaron la casa a un hombre que estaba de viaje por trabajo y cuando lo denunció, le volvieron a robar

NACIONALES

A un hombre de 61 años le desvalijaron la casa mientras estaba de viaje por trabajo y, cuando fue a la comisaría a hacer la denuncia, le volvieron a robar en La Plata .

Ocurrió en la zona de 9 y 505, en Villa Castell. La víctima vive hace más de dos décadas en el barrio y se dedica a hacer viajes de media y larga distancia.

El hombre salió de su casa el domingo a las 16:00 y regresó el lunes a las 6:00. Al volver, se encontró con la casa dada vuelta: le faltaban dólares, una notebook, una televisión de 50 pulgadas, una afeitadora y su perro pitbull . Su otra mascota se encontraba en la vivienda, pero estaba muy asustada.

El vecino llamó al 911 y la Policía llegó al lugar para constatar el robo. Después, fue a la comisaría de Gonnet para hacer la denuncia formal y, en ese lapso de apenas 40 minutos, los delincuentes volvieron a entrar.

“ Al regresar noté más desorden en la casa y la heladera y alacena abiertas y sin mercadería. Volví a llamar al 911 y constataron la nueva intrusión”, le contó el hombre a 0221 , quien también agregó que el día del hecho había ido a hacer un viaje al Parque de la Ciudad.

El hombre lamentó especialmente la desaparición de Horus , su perro pitbull marrón con detalles blancos en el hocico y el pecho. Según contó, el animal se habría escapado del susto y lo vieron por última vez el lunes en la zona 22 y 508 , a casi veinte cuadras de su casa.

Por el momento, no hay sospechosos ni cámaras de seguridad activas en el barrio. La víctima sigue buscando a su mascota y espera que alguien pueda aportar datos para recuperarla.

Fuente: TN