Boca sigue en crisis: el equipo de Úbeda no pudo con Platense y se fue silbado de la Bombonera

NACIONALES

Boca sigue sin levantar cabeza. Después de la caída del domingo pasado en Liniers, el equipo de Úbeda volvió a dejar una pálida imagen, no pudo con Platense y se fue silbado de la Bombonera. El viernes que viene recibe a Racing en un partido que puede ser clave para la estabilidad del director técnico.

¡LA MÁS CLARA DE BOCA FUE DE JANSON! Borgogno se puso el traje de héroe para tapar lo que era el primero del Xeneize ante Platense. ▶ ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoApertura 🇦🇷 pic.twitter.com/JZFPvVJw5I

🦑 Todo Platense pidió PENAL ante Boca Juniors en La Bombonera. ⚖️ Sebastián Zunino determinó que no hubo infracción de Juan Barinaga. pic.twitter.com/QNTF8fPN02

😱 ¡LO TUVO PLATENSE! Saborido remató y la pelota pegó en el palo del arco de Boca. ▶ ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoApertura 🇦🇷 pic.twitter.com/tk6nffzapV

Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil; Juan Gauto, Franco Zapiola, Guido Mainero; Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón; Lucas Janson o Iker Zufiaurre, Miguel Merentiel y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

#TorneoMercadoLibre 🏆 | 🗒️ 𝐶𝑂𝑁𝑉𝑂𝐶𝐴𝐷𝑂𝑆 🆚 Boca Juniors. ➜ Todos los citados por Walter Zunino para jugar mañana desde las 19.30 hs. 📺 Seguilo en vivo por ESPN Premium. ➡️ Suscribite al Pack Fútbol https://t.co/H3XgJHg9k0 #𝐎𝐫𝐠𝐮𝐥𝐥𝐨𝐌𝐚𝐫𝐫𝐨́𝐧 🤎 pic.twitter.com/9v8biro8CE

🔜 ¡𝗣𝗥𝗢́𝗫𝗜𝗠𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢! ⚽ #Apertura2026 🆚 Platense 🗓 Domingo 15/2 🕙 19:30 🏟 La Bombonera 💻 @elcanaldeboca #DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/f22tpUhTYX

Fuente: Clarín