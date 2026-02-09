Bastián mejora y será trasladado a un centro de salud cercano a su casa en el Conurbano

NACIONALES

Bastián Jerez , el nene de 8 años que el 12 de enero pasado quedó en coma tras sufrir lesiones severas en el choque del que participaron el UTV en el que viajaba junto a su padre y una camioneta doble cabina, será trasladado este lunes a un centro asistencial cercano a su domicilio en el Conurbano.

Al niño, que permanece internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, lo llevarán en un avión sanitario de la Provincia de Buenos Aires , a través de un operativo que estará a cargo del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias bonaerense.

Aunque el vuelo estará sujeto a las condiciones climáticas, se espera que despegue alrededor de las 10 y media de la mañana desde el Aeropuerto de Mar del Plata y que aterrice pasado el mediodía en el Aeródromo de La Matanza, desde donde trasladarán al niño a un centro asistencial distrital gestionado por su obra social.

Fuentes cercanas al caso indicaron a Clarín que la decisión se tomó "dada la estabilidad clínica" de Bastián.

El viernes el Ministerio de Salud bonaerense había destacado que el IOMA "gestionó su derivación a un efector privado que cuenta con las condiciones asistenciales necesarias que permitirán iniciar una nueva etapa en su proceso de recuperación ".

En esa ocasión, desde la Provincia habían sostenido también que "tras varios días de evolución clínica sostenida y sin requerimiento de nuevas intervenciones de alta complejidad ", estaban evaluando una derivación a "un establecimiento que reúna las condiciones necesarias para continuar su tratamiento clínico y su recuperación motora, en un centro más cercano a su entorno familiar".

La mejoría de Bastián venía desde el martes por la noche, cuando su mamá contó que el nene despertó del coma en el que se encontraba. Según informó ese día a través de un posteo de Instagram, su hijo también había reconocido a su familia. "Jamás dudé de tu grandeza y de tu fortaleza. Me hiciste la mamá más feliz del mundo", escribió en ese momento la mujer en sus redes sociales. Además, indicó que su hijo les regaló "muchas sonrisas y caritas de enojado" .

El traslado de Bastián tendrá luga r una semana después de su séptima cirugía, ocurrida lunes pasado, en la que se efectuó "el reemplazo de la válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural, con el objetivo de optimizar el manejo del drenaje del líquido cefalorraquídeo", según había informado en ese momento el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

En esa ocasión, fuentes del área habían informado a Clarín que el chiquito se encontraba "estable" , aunque habían destacado que el pequeño “tiene avances y retrocesos en función de los días y la medicación suministrada”.

En tanto, continúa la causa judicial a cargo del fiscal Sergio García de Pinamar, en la que tanto el papá de Bastián como los conductores de la Amarok y la del UTV que chocaron en la cima del médano en la zona conocida como “La Frontera” se encuentran imputados.

