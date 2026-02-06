Atraparon a “Dengue”, un peligroso delincuente al que buscaban por varios robos a mano armada en La Boca

NACIONALES

Durante un allanamiento a un conventillo de La Boca, la Policía de la Ciudad detuvo al “Dengue”, un delincuente buscado por al menos tres robos a mano armada a comercios del barrio en enero último.

La detención del “Dengue” se produjo durante un allanamiento realizado por la División Investigaciones Comunales 4 (DIC4) de la Policía de la Ciudad, en un conventillo de Garibaldi al 1300, donde los detectives incautaron elementos que vinculan al sujeto con los robos.

La investigación comenzó a partir de denuncias realizadas por comerciantes ante la Comisaría Vecinal 4 C por robos a mano armada.

La Fiscalía del Distrito La Boca-Barracas, a cargo de Susana Callejas, dispuso la intervención policial para identificar al autor de los robos a un kiosco de la calle Brandsen, a una panadería de la calle Aráoz de Lamadrid y un pet shop sobre Isabel la Católica.

Tras las averiguaciones sobre los tres hechos, los datos llevaron al delincuente conocido como “Dengue”, por lo cual el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 55, a cargo de la Dra. Alejandra Mercedes Alliaud, Secretaría 55 del Dr. Tomás Julián Benfatto, ordenó el allanamiento y su detención.

Los detectives de la DIC 4 lograron la detención del delincuente en la vía pública y luego ingresaron a su domicilio donde secuestraron las prendas utilizadas por el imputado durante los robo, entre ellas un par de zapatillas negras, además de una bicicleta 21 Futura, una billetera negra y un morral gris.

Fuente: Clarín