Ataque en el Hospital Santamarina de Monte Grande: una mujer golpeó a los médicos de guardia porque no la atendían

NACIONALES

Un nuevo y violento episodio sacudió al sistema de salud pública en Monte Grande. El pasado domingo 8 de febrero, el Hospital Municipal Santamarina fue escenario de una agresión física contra el personal sanitario , dejando como saldo a varios profesionales heridos, entre ellos la doctora Agustina Funes y el jefe de guardia.

El hecho se desencadenó durante el cambio de guardia de cirugía . Según el relato que la doctora realizó a LN+ , una mujer que presentaba un corte en la cabeza, acompañada por otras personas, irrumpió en el sector restringido a médicos tras haber esperado aproximadamente una hora. Pese a que se les explicó que el pase de guardia estaba en proceso y que serían atendidos de inmediato , la respuesta fue una lluvia de insultos que escaló rápidamente a los golpes.

La doctora Funes denunció una falla estructural crítica que facilitó el ataque: "El problema es que hay una puerta que está rota, no la arreglan y por ahí pasa cualquiera y no tenemos control de quien entra y de quien sale" . Si bien las autoridades elevaron los pedidos de reparación, la profesional señaló que, en ocasiones anteriores, los mismos usuarios dañan las instalaciones a patadas.

El jefe de guardia también recibió un fuerte golpe de puño en el rostro por parte de uno de los acompañantes de la paciente. “Me tuve que refugiar en un box para los médicos y pude llamar al 911 cuando escucharon llegar los patrulleros se fueron”, contó la médica.

La violencia no terminó en el hospital. Los agresores subieron las imágenes de la golpiza a las redes sociales con mensajes intimidatorios : "Ahora esta rubia tarada va a aprender a no faltar el respeto" , escribieron en referencia a la médica que intentaba dar las explicaciones pertinentes.

Este no es un hecho aislado, según dijo la profesional. "La semana pasada golpearon a otra compañera de cirugía. Uno no estudia tantos años para que te traten así", lamentó Funes, visiblemente afectada.

El personal advirtió que la presencia de seguridad es insuficiente y que los episodios de violencia suelen ocurrir incluso después de brindar la atención médica.

Fuente: Clarín