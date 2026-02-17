Angustia en Puerto Madryn: desesperada búsqueda de Sofía Devries, una joven que desapareció mientras hacía buceo con su pareja

NACIONALES

Un grupo de buceo buscaba la titulación en aguas del Golfo Nuevo en Puerto Madryn, en Chubut este lunes. Pero, de los siete integrantes que se sumergieron, Sofía, una joven de 23 años oriunda de Moreno nunca volvió a la embarcación . Desde entonces, hay una desesperada búsqueda por parte de las autoridades encabezada por agentes de Prefectura.

El alerta fue emitido luego de que se terminara la actividad en la zona de Punta Cuevas y la joven no había regresado a la superficie. De hecho, el instructor del grupo tuvo que ser atendido por médicos en el Hospital Andrés Isola, ya que al notar el faltante de una persona del grupo, se sumergió varias veces. Más allá de los tiempos de fondo y sufrió consecuencias.

Sofía formaba parte de un grupo experimentado que había salido en una embarcación de la empresa Freediving Patagonia para conseguir la titulación. Es decir, ninguna improvisada. Según sus allegados, había llegado desde una escuela de buceo de Villa Ballester, zona norte del conurbano bonaerense.

Recibirse oficialmente de buzo la habría habilitado para realizar trabajos subacuáticos. Además, desapareció en un punto que es habitual para las actividades recreativas y las excursiones de buceo. Aunque oficialmente, se informó que el grupo estaba realizando prácticas de buceo.

"Hay varias opciones que pueden haber ocurrido. La titulación es una responsabilidad de los instructores y de la escuela donde la estaba haciendo. Acá estamos hablando que se sumergen a más de 25 o 26 metros de profundidad" , explicó Adrián Wagener, jefe de salvamento y buceo de la Prefectura.

En diálogo con el canal TN , el prefecto adelantó que se barajan "varias hipótesis". "Puede haberse quedado sin aire en el botellón o enganchada en algún lugar. Aunque la principal es que por lo profundo que se sumergieron puede haber entrado en pánico y haberse sacado el regulador de la boca, o pudo haber hecho una mala maniobra por inexperiencia. No lo sabemos, pero no se descarta nada", confirmó.

Y aclaró: "El instructor le dijo a las autoridades que al salir a la superficie, avisó que su pareja (la joven desaparecida) estaba teniendo problemas abajo y que él quiso darle ayuda, pero que no pudo. Esto también está en la investigación", confirmó Wagener.

En el caso interviene el Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn, y la investigación está al mando a cargo de Ángela Cárcano, quien ya comenzó con la ronda de declaraciones de quienes participaron del evento.

A través de un posteo en las redes, Leonardo, pareja de la joven desaparecida dio precisiones acerca de lo ocurrido en la fallida experiencia inmersiva y responsabilizó al personal de Prefectura por lo "burocrático de su accionar en la búsqueda".

"Sofía es mi mujer, mi compañera. Nos vinimos a Puerto Madryn a certificar un curso de buceo. Lamentablemente tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde ayer. ¡Quiero encontrala!", pide a manera de ruego la pareja de la víctima.

Y agregó: "La Prefectura no tuvo un rápido accionar y se centraron en lo burocrático, en vez de buscar inmediatamente y aceptar la ayuda de otros buzos de las escuelas de buceo de Puerto Madryn", denunció en el posteo en Instagram.

Luego de darse el alerta, personal de Prefectura activaron el protocolo de emergencias y encabezan la búsqueda en la zona. Y el rastrillaje comenzó en inmediaciones del Parque Submarino, ubicado a unos 3,5 kilómetros de la dependencia local de Prefectura. Allí, se sumergieron los buzos cuando desapareció la joven.

Principalmente, el operativo se concentra en aguas del Golfo Nuevo, donde se desplegaron embarcaciones y personal especializado, incluidos buzos profesionales entrenados para este tipo de emergencias. "Es crítico y prioritario encontrar a la mujer y se están utilizando todos los recursos disponibles", confirmó Wagener.

Por lo pronto, este lunes por la noche abortaron la búsqueda por falta de visibilidad. Ya se había sumado un guardacostas con personal especializado en tareas subacuáticas perteneciente a la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental local.

Este martes desde temprano retomaron la búsqueda ampliando el rango de rastreo de zona.

El caso permanece abierto y podría incorporar nuevas medidas, a medida que surjan datos oficiales y testimonios que permitan reconstruir la misteriosa desaparición de la joven.

En la red social Instagram, la madre de la joven desaparecida acaba de publicar un posteo con una foto de su hija y con el mensaje: "Te amo para toda mi vida!".

Y lo cierra con "¡tengo la esperanza de volverte a encontrar! Todavía te espero..." . En pocos minutos, la publicación tuvo una amplia repercusión en la red social.

