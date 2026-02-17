Un pesquero chino hundido para crear una arrecife artificial: cómo es el lugar donde desapareció Sofía Devries en Puerto Madryn

NACIONALES

Puerto Madryn está conmocionada por la desaparición de Sofía Devries , una joven de 23 años de quien se perdió el rastro mientras hacía buceo junto a su novio . Mientras Prefectura despliega un operativo para encontrarla, se conocen detalles sobre cómo es arrecife artificial en el se sumergió junto a otros tres buzos y tres instructores.

Se trata de un arrecife creado en 2017 a partir del hundimiento del pesquero de origen chino Hu Shun Yu 809 a unos 30 metros de profundidad, frente a las costas de Puerto Madryn, en inmediaciones de Punta Cuevas.

La embarcación había sido capturada en aguas jurisdiccionales argentinas por estar pescando ilegalmente calamar y se encontraba desde abril de 2015 en el muelle Luis Piedrabuena. Previo al hundimiento, el pesquero fue despojado de su motor, todo el sistema de propulsión, se le sacó el timón y la hélice y quedó el "casco pelado" con solo el puente de mando. La tarea demandó varios meses hasta retirar el máximo posible de efecto contaminante.

Según describen medios locales, cinco meses después del hundimiento, en mayo de 2018, el arrecife ya se había convertido en un parque acuático poblado de algas y peces atractivos para aficionados al buceo locales y de afuera.

La maniobra de hundimiento realizada en diciembre de 2017 comenzó con el desplazamiento desde el muelle Luis Piedrabuena , donde se soltaron las amarras y lentamente se lo trasladó hasta el monumento del Tehuelche, sobre el extremo sur de Puerto Madryn, desde donde hay una panorámica de la ciudad que bordea el Golfo Nuevo.

El hundimiento se produjo por inundación del casco, tras la apertura de las esclusas que fueron escorando el armazón hacia babor hasta que fue "tragado" por el mar.

La historia de esta embarcación tuvo ribetes políticos, sociales, económicos, ambientales y hasta diplomáticos. De los 31 tripulantes, 15 regresaron de inmediato al país asiático y otros 16 permanecieron como "guardia" a bordo, e incluso uno de ellos falleció de una hepatitis fulminante en el hospital local.

Fuente: Clarín