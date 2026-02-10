A qué hora llegarían las tormentas a Buenos Aires este miércoles, según el SMN

NACIONALES

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló su pronóstico del tiempo para esta semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y advirtió que se esperan algunas tormentas para este miércoles 11 de febrero .

Según indicaron, se prevén entre 10 y 40% de probabilidades de tormentas aisladas durante la madrugada . Por la tarde , la probabilidad baja a un 10% y se espera una mínima de 24° y una máxima de 31°. A su vez, por la mañana se esperan ráfagas del sur de hasta 50 km/h.

Fuente: TN