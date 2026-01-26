Térmica de 36 grados y alerta amarilla por calor extremo en CABA: cuándo llegarían las lluvias

NACIONALES

La Ciudad y el Gran Buenos Aires amanecieron con el cielo algo nublado, después de una noche en la que la mínima no bajó de los 26 grados en CABA. Fue el anticipo: este lunes cumplió con el pronóstico de ser el día más caliente de la semana que recién está comenzando. Y aunque en el horizonte asoman probabilidades de lluvias, el alivio apenas se sentirá.

La Ciudad de Buenos Aires sigue bajo alerta amarilla por calor extremo, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Peor la pasan la zona oeste y sur del Conurbano, con alerta naranja. Afecta a partidos como Merlo, La Matanza, Ezeiza, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda, Quilmes y Berazategui.

La franja naranja se extiende más allá, en un corredor que va de Cañuelas hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, aunque sin afectar a la costa atlántica (sin alerta). En el norte incluye a Baradero, San Pedro, Ramallo y San Nicolás. El resto del territorio bonaerense se encuentra en alerta amarilla.

En la Ciudad la mínima fue de 26.3° a las 5 de la mañana. Desde ahí, todo en subida. A las 13 ya marcaba 34°, mientras que la térrmica escalaba a 36°. Aún falta para la temperatura máxima de 36°, pronosticada para la tarde de este lunes . Igual, una ganga comparado con otros puntos del país: la temperatura alcanzó los 38.2° en Las Lomitas pasado el mediodía y la térmica llegó a 39.8° en Santiago del Estero.

El martes seguirán las altas temperaturas, con una mínima de 24° y una máxima de 34°. Ese día llegan las posibilidades de lluvias , aunque sin agua asegurada: las probabilidades de chaparrones son de entre 10 y 40% por la tarde. El viento soplará del sur al este, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h a la noche.

Además, las posibles lluvias apenas traerían un soplo de aire fresco. Para el miércoles, la máxima llegará a 31 grados, con cielo mayormente nublado.

La semana seguirá con los 32 grados de máxima del jueves, con cielo parcialmente nublado. En igual sintonía llegará el viernes, con 31 de máxima.

Una buena: el fin de semana no se esperan lluvias en el AMBA. Con el cielo mayormente nublado, el sábado la temperatura ira de 23° a 31° y, por fin, el domingo bajará de los 30°: iraá de 22° a 29°.

26 ENE I🌡️El calor no da respiro en gran del país. Mira las Tmín de esta mañana: Buenos Aires 26.2 Aeroparque 24.9 Rivadavia 24.8 Sgo del Estero 24.4 Catamarca 24.4 Corrientes 24.1 Las Lomitas 24 Orán 23.9 Morón 23.5 pic.twitter.com/AnGiGYiSAP

Además de CABA y provincia de Buenos Aires, hay otras siete provincias en alerta por temperaturas extremas.

En naranja quedaron el sur de Santa Fe, el oeste de Entre Ríos, el sudoeste de Córdoba y las Islas Malvinas. Con alerta amarilla está casi todo el resto de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, todo Corrientes, casi todo Misiones (salvo el norte), el este de Chaco y el sudeste de Santiago del Estero.

No son las únicas alertas vigentes en la Argentina. Hay ocho provincias que se preparan para tormentas fuertes.

El alerta amarilla afecta al norte de San Luis, el oeste de Córdoba, el este de La Rioja, el sur de Catamarca, todo Tucumán, el centro de Salta y casi todo Jujuy.

Fuente: Clarín