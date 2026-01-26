Tensión en Córdoba: lanzaron una granada contra un patrullero de la Policía en medio de un operativo

Escenas de máxima tensión se vivieron en la ciudad de Córdoba en medio de un operativo policial: vecinos atacaron un patrullero y le lanzaron una granada . Ocurrió en villa La Lonja, cuando los agentes perseguían a dos ladrones por un robo. Uno de ellos, menor de edad.

Tras el incidente hubo disturbios y los agentes fueron atacados a pedradas. También hubo balas de goma por parte de los policías. Finalmente, los buscados fueron detenidos.

El episodio ocurrido este domingo por la tarde rememoró lo que pasó apenas días atrás, cuando vecinos lanzaron bombas molotov contra efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico que realizaban un operativo por drogas en barrio Cooperativa El Progreso.

Fuentes policiales confirmaron que el procedimiento se llevaba a cabo en barrio Villa La Lonja, muy cercano al cruce de calles Pedro de Castillo y Carlos Luna, donde vecinos intercedieron violentamente contra los agentes que buscaban a dos delincuentes.

Los vecinos arrojaron piedras. Pero hubo sorpresa porque entre los elementos contundentes cayó una granada de mano dentro de uno de los patrulleros , lo que generó más caos y confusión.

Uno de los policías terminó con una lesión en una mano y en una pierna, según publicó La Voz . Está fuera de peligro. Los agentes reprimieron con gas pimienta y balas de goma y lograron que el grupo revoltoso se disperse.

Tras la caída de la granada a la caja de uno de los patrulleros, los agentes policiales evacuaron el lugar y se emitió un alerta: intervino la Brigada de Explosivos, quienes constataron que la granada no estaba operativa . Los especialistas confirmaron que la granada lanzada es una FMK-2 y fue trasladada en una tolva hasta un espacio seguro.

Tras el incidente, la Policía logró detener a los jóvenes buscados por delitos vinculados con robo. Uno mayor de edad y un adolescente de 15 años que cuenta con antecedentes policiales.

Tras lo sucedido, la policía cordobesa difundió un video mostrando los momentos de alta tensión vividos en el barrio ubicado en la zona sur de la capital provincial.

Tanto los detenidos como los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, y la Fiscalía de turno continuará con las investigaciones correspondientes.

Fuente: Clarín