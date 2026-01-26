Quién es Alexis Lumbrera, el hombre detenido por el brutal asesinato del exnovio de su pareja en Zárate

NACIONALES

Alexis Lumbrera, el principal y único sospechoso por el crimen de la expareja de su novia en una estación de servicio de Zárate , fue detenido este lunes tras mantenerse prófugo durante 12 horas.

A casi 48 horas del crimen de Leonel Martínez , la investigación hizo un avance clave con la detención de Alexis Damián Lumbrera , el joven señalado como autor del homicidio ocurrido anoche durante una violenta discusión a plena luz del día y en una zona céntrica de la ciudad.

La captura se concretó tras un operativo de la DDI Zárate-Campana , que logró ubicar al sospechoso y trasladarlo a la Comisaría 1ra., donde quedó a disposición de la UFI N°8 , a cargo de la fiscal María Molinari .

Lumbrera, de 24 años, está imputado por el delito de homicidio.

El presunto asesino estuvo prófugo durante 12 horas. Finalmente, la policía lo detuvo este lunes a la mañana en el barrio Saavedra , cerca del lugar del ataque.

Según trascendió, el ahora detenido, actual pareja de la exnovia de Martínez, tendría antecedentes por violencia de género .

La detención de Lumbrera trae apenas un primer alivio en la causa que continúa en plena investigación para determinar con precisión la mecánica del ataque, el origen del arma utilizada y las responsabilidades penales que le correspode a los involucrados.

Leonel Ezequiel Martínez , de 33 años, fue asesinado anoche por el novio de su expareja en una estación de servicio en Zárate . La tragedia ocurrió frente a su hija , que el día anterior había cumplido años.

En una entrevista con TN , Marisa, la madre de Leonel , reveló que la expareja de Leonel lo había amenazado previamente, diciendo que lo iba a matar.

Visiblemente angustiada y desesperada por la situación, Marisa pidió que tanto el novio de su exnuera como ella sean encarcelados por el crimen de su hijo.

“Que me perdonen mis nietos pero los quiero a los dos presos”, exigió la mujer, en diálogo con este medio. Y resaltó: “ Ella llevó al asesino a donde estaba mi hijo” .

Fuente: TN