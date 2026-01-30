Miramar: una adolescente de 15 años fue maniatada y violada en la playa por un hombre armado con un cuchillo

La noche terminaba animada para una pareja de adolescentes cerca del muelle de Miramar, cuando decidieron salir de un boliche y presenciar el amanecer en la playa. Ambos, que tienen 15 años, fueron abordados por un hombre armado que los redujo, maniató y abusó sexualmente de la chica . Luego de consumar la violación, el abusador les robó los teléfonos para descartarlos pocos metros más adelante y se escapó. Ahora, las autoridades lo buscan intensamente.

Todo ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada de este viernes, cerca del muelle de Miramar. Una adolescente de 15 años, oriunda de Buenos Aires, salió a esa hora de un boliche de esa ciudad balnearia acompañada de un chico miramarense de la misma edad. Pocos minutos después, ambos estaban en la arena de la playa, esperando el amanecer. Apenas pocos instantes más tarde, un hombre mayor de edad armado los abordó y amenazó. Según los primeros reportes, ambos habrían tratado de escaparse pero sin éxito.

Una vez los hubo reducido, el hombre que llevaba un arma blanca los maniató a ambos y abusó sexualmente de la adolescente, ante la vista de su acompañante , inmovilizado. Después de consumar la violación, tomó el teléfono de ambos y se los llevó, en plan de fuga. Pocos metros más adelante, los teléfonos de los adolescentes aparecieron descartados; pero nada más se supo del abusador.

Fue el adolescente quien logró desatarse y después rescatar a la chica a la que acompañaba. Luego, pidió ayuda a peatones que pasaron por la zona, quienes alertaron a la policía.

La fuerza de seguridad realizó las actuaciones de contención e investigación en el lugar, además de notificar a la fiscalía local. La víctima, mientras tanto, recibió asistencia médica y se encuentra desde entonces al cuidado de un gabinete especializado en casos de abuso sexual. El agresor, por su parte, es intensamente buscado por las autoridades.

Fuente: Clarín