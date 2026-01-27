Mar del Plata: un voraz incendio en Avenida Colón destruyó un taller de autos y una ferretería, y debieron evacuar a los vecinos

Un voraz e impactante incendio tuvo lugar durante la madrugada de este martes en pleno corazón de Mar del Plata: avenida Colón y Perú . Allí, el fuego que comenzó en un taller de autos se propagó hacia una antigua ferretería y finalmente tomó quinchos de casas linderas. De milagro, el fuego no tomó la estación de servicio "Shell" que se encuentra pegado al taller donde tuvo su inicio el siniestro.

Ocho dotaciones de bomberos trabajaron a destajo durante la noche para controlar las llamas en una manzana que debió ser evacuada por precaución. El daño en los comercios fue total.

"El incendio se inició en una agencia de autos y el fuego subió al techo de la agencia y pasó hacia la ferretería. Afectó también a dos viviendas", confirmó uno de los jefes de Bomberos a medios locales. "Se atendieron a tres personas, una de ellas un bombero que se lastimó una de sus manos", informó el hombre a Radio Brisas .

Según publicó el diario La Capital , las llamas comenzaron alrededor de la 1:30 dentro del taller mecánico de servicio integral "Santandreu" y el fuego se propagó rápidamente hacia la antigua ferretería Argenfer y dos viviendas vecinas que dan sobre el fondo de la concesionaria: tomó dos quinchos ubicados sobre casas de calle Bolívar.

Por lo pronto, se investiga que originó el inicio. "No se reportaron heridos de gravedad ni víctimas fatales. Sí que el fuego tomó unos 10 autos", confirmaron fuentes oficiales. "Todavía queda por periciar si fue por una falla eléctrica”, expresó Alfredo Rodríguez, Director de Defensa Civil Mar del Plata.

En diálogo con el sitio 0223 , Rodríguez aclaró que durante la mañana de este martes "se estuvo con un período de enfriamiento", pero advirtió que "quedaron muchos daños".

Por la magnitud del fuego y el riesgo que se produjo por la rápida propagación de las llamas, la Policía procedió a cerrar ese tramo de la avenida como también las calles lindantes: Perú, México y Bolívar permenecieron totalmente cerradas al tránsito durante la madrugada. Así también evacuó de manera preventiva a todos los vecinos de la manzana.

Según reportaron los medios locales, el Destacamento Monolito fue el primero en arribar pero debió trabajar con apoyo de Centro en el reabastecimiento de agua, para luego sumarse en total ocho dotaciones, quienes combatieron las llamas por varias horas. También fueron necesarios tres cisternas de agua de Obras Sanitarias, personal de Tránsito, Defensa Civil, Patrulla Municipal y también del Same.

"Fue terrible. Perdimos todo. Perdimos 45 años de trabajo, no quedó nada", se lamentó Gustavo Ares, dueño de Argenfer, la antigua ferretería industrial cuyo fuego destruyó casi en su totalidad.

"Parece que el fuego se inició dentro del taller mecánico durante la madrugada y en minutos se propagó rápidamente para nuestro local y unos quinchos que dan en el pulmón de manzana", explicó.

En una nota realizada por Extra , una FM local, Ares contó que quedaron en pie "muy pocas paredes" y que los bomberos tardaron en actuar "por falta de agua". "Cuando llegué los bomberos no podían hacer nada por falta de agua. Una locura. Vi como se incendiaba todo porque no pudieron actuar a tiempo", denunció.

Según confirmó el dueño de la ferretería, la empresa cuenta con 50 empleados entre todas sus sucursales, de los cuales 20 trabajaban en el local afectado. “Estoy acá con todos, algunos están realmente destrozados”, cerró.

Fuente: Clarín