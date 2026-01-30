Denuncian que la enfermera condenada por la muerte de bebés en el Neonatal de Córdoba fue atacada en la cárcel

Brenda Agüero, la enfermera condenada a prisión perpetua por el asesinato de bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba se encuentra presa en la cárcel de Bouwer, donde permanece detenida tras ser juzgada por un jurado popular el 18 de junio de 2025.

En diálogo con Telenoche, su abogado Gustavo Nievas denunció que su defendida es víctima de agresiones físicas y amenazas reiteradas por parte de otras internas. Según relató, la condición del delito por el que fue condenada la convierte en blanco dentro de un contexto carcelario que definió como “hostil” y “caldeado”.

Según detalló, en septiembre del año pasado Agüero debió ser revisada por golpes en el rostro. A eso se suma un episodio reciente. Afirmó que la semana pasada presas detenidas por narcomenudeo se metieron en su celda y la amenazaron con una faca o cuchillo tumbero.

En ese marco, sostuvo que la sobrepoblación obliga al Servicio Penitenciario a trasladar internas de distintos perfiles a los pabellones, lo que genera situaciones de violencia. “El pabellón no son paredes y rejas. Es la gente que lo compone. Cuando se mueve gente de otros palos a pabellones que son los más tranquilos, se generan los enfrentamientos”, afirmó.

El abogado remarcó además la condición personal de su clienta: “Brenda es una enfermera, es una persona débil”. Indicó que la mayoría de los episodios ocurren cuando sale del pabellón, ya sea al circular por los pasillos o al asistir a talleres.

El letrado aseguró que dio aviso al juez de ejecución de feria, pero denunció irregularidades posteriores. Dijo que a Agüero la obligaron a firmar un documento en la que constaba que no había sufrido agresiones. “Le hicieron firmar un acta mentirosa donde decía que no tuvo ningún problema”, sostuvo. Según Nievas, la directora del penal la increpó por no haber informado la situación directamente a ella, algo que Agüero negó: aseguró que sí lo había hecho.

Sobre el estado emocional de la condenada, el abogado afirmó que atravesó días muy difíciles tras conocerse la sentencia, aunque luego mostró signos de recuperación. En ese sentido, contó que actualmente estudia Derecho mientras continúa detenida en Bouwer.



