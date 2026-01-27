Conmoción en Bariloche por la muerte de una turista bonaerense: se tiró por una cascada y se golpeó la cabeza contra una roca

Una mujer de 55 años sufrió un fatal accidente cuando visitaba el Parque Nacional Nahuel Huapi en Bariloche: sufrió un golpe en la cabeza en la Cascada Frey. La noticia trajo dolor y conmoción en el lugar. Las autoridades advirtieron que la víctima estaba realizando actividades recreativas en un lugar indebido.

El trágico hecho tuvo lugar este lunes, previo a las 19:30, muy cercano al final del brazo Tristeza, dentro del Parque Nacional. Allí, una turista oriunda de Pilar fue encontrada muerta tras golpearse la cabeza con una de las rocas de la cascada.

"Lamentablemente la mujer utilizó la cascada como tobogán, se golpeó y murió", confirmó una de las autoridades del Parque al Diario Río Negro .

El organismo difundió, a través de su página de Facebook, el comunicado dando a conocer la trágica noticia. "El lunes 26 de enero, a las 19:24 horas, se recibió una denuncia por un accidente ocurrido en la Cascada Frey, al final del brazo Tristeza, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. La víctima llegó al lugar en una embarcación particular acompañada por otras personas", explicaron.

Y continuaron: "Una mujer de aproximadamente 50 años, oriunda de Pilar, se habría deslizado en un sector de la cascada sufriendo un grave accidente. Personas presentes en el lugar lograron sacarla a la superficie y le practicaron maniobras de RCP, sin obtener signos vitales", confirmaron.

Peritos policiales informaron que la víctima "se golpeó la nuca con una roca" y el golpe le causó la muerte. Testigos, indicaron que la mujer, cuya identidad se reservó, estaba acompañada de su marido (57) en un brazo del lago al que solo se accede navegando: tras la caída, el hombre pidió auxilio e intentó reanimarla, pero no pudo.

Luego del accidente se montó un operativo con Guardaparques, personal de Departamento ICE, un paramédico de la Comisión de Auxilio y también participó personal de Prefectura.

Al constatarse la muerte de la turista, se le dio aviso a la Fiscalía, quien dispuso de las primeras pericias para certificar lo que había ocurrido en el lugar. Recién alrededor de la 1 de la madrugada, rescatistas pudieron sacar el cuerpo del agua, según publicó el medio local.

Autoridades del Parque informaron que el traslado se efectuó por tierra desde la zona de la cascada hasta el lago Nahuel Huapi y posteriormente por se procedió a trasladar el cuerpo hasta Bahía López, donde Policía de Río Negro realizaron las pericias y el traslado a la morgue local.

Las autoridades del Parque Nacional advirtieron que las cascadas no están aptas para utilizarse "tipo tobogán" y que dicha actividad está "totalmente prohibida por extremas razones de seguridad".

"Desde la Intendencia del Parque Nacional lamentamos este hecho, acompañamos a los familiares y amigos de la víctima", cerraron el comunicado.

Fuente: Clarín