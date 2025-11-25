VUELCO FATAL EN RUTA 2: Dos personas murieron tras volcar un micro de larga distancia que viajaba a Mar del Plata

ZONALES





Dos personas murieron este martes tras el vuelco de un micro de larga distancia que se dirigía rumbo a la costa volcó esta mañana en la Ruta 2, a la altura de General Pirán.

El accidente tuvo lugar poco después de las 8 de la mañana, a la altura del kilómetro 325. Según señalaron testigos del accidente a TN, el micro volcó sobre su mano derecha luego de agarrar una curva al salir de Pirán.

Además de las dos víctimas fatales hay otros dos pasajeros heridos de gravedad.

En el lugar ya trabajaban móviles de AUBASA y ambulancias. Hay demoras en el tránsito por el operativo en el lugar. Todavía hay personas atrapadas en el micro, que llevaba alrededor de 50 pasajeros.



