Una mujer entró a una escuela y atacó a golpes a la compañera de su hija

NACIONALES

Una mujer atacó a cadenazos a una menor con quien su hija había tenido un conflicto en una escuela de Junín. La agresión fue filmada por los propios estudiantes y el video se viralizó. La víctima, de 14 años, fue atendida por personal médico tras sufrir varios cortes. Sus familiares realizaron la denuncia.

Todo ocurrió dentro de una de las aulas de la Escuela Secundaria Nº16 mientras se dictaban las clases. La mamá de una estudiante con la que la menor atacada había tenido un conflicto, ingresó y se dirigió a la víctima con una cadena en mano.

En el video se ve el momento exacto en que la mujer ingresa al salón de clases y comienza la agresión. “¿Qué problema tenés con mi hija?”, se escucha gritar a la atacante mientras golpea a la adolescente en la cabeza.

"Te voy a cagar a palos todos los días, a la entrada y a la salida, y si ese video se hace viral voy a ir hasta tu casa y te voy a matar”, amenazó la mujer antes de ser separada por una docente que intervino.

Según trascendió, el ataque fue la derivación de una discusión que mantuvieron las dos adolescentes, de distintos cursos, el día anterior en una parada de colectivos.

Luego de la agresión, la alumna de 14 años fue asistida de urgencia por personal médico. Al revisarla, el personal del SAME decidió trasladar a la víctima hacia el Hospital Piñeiro para hacer controles.

La menor se encuentra fuera de peligro, pero recibiendo asistencia por los fuertes golpes y el estado de shock en el que quedó tras la agresión.

Sus familiares realizaron la denuncia y solicitaron una medida cautelar para proteger a la menor de nuevas agresiones y amenazas. No se hizo público qué medidas adoptaron las autoridades educativas con relación a la agresora, que tiene dos hijos más en la escuela.