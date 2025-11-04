MADARIAGA – PRIMERO EN CNM: Allanaron una vivienda por denuncias de estafa en la venta de celulares

ZONALES





Personal de comisarías de Pinamar, Cariló, Valeria y la DDI de Pinamar ingresaron a una vivienda del Martín Fierro para dar con un joven denunciado por estafa en la venta de telefonía celular de la marca Iphone.

Central de Noticias Madariaga había advertido sobre denuncias contra el joven de 24 años la semana pasada y, de hecho, a la denunciante de Pinamar se le suman otras dos causas contra la misma persona provenientes de General Conesa.

Noticia elaborada por CNM Noticias - Sirvase citar la fuente

El fiscal sergio García elevó la solicitud de allanamiento contra la propiedad de la calle Santos Vega para intentar dar con aparatos prometidos y no entregados. Secuestraron un Iphone del chico imputado y una carabina calibre 22 que estaba sin los papeles correspondientes.

La víctima relató ante la comisaría de Valeria del Mar que entre el 20 y el 28 de octubre acordó mediante la red social Instagram la compra de un smartphone de alta gama. Según su declaración, un joven acudió a su domicilio ubicado en calle Solís al 600 para retirar 900 dólares en efectivo bajo la promesa de entregar posteriormente el equipo.

Noticia elaborada por CNM Noticias - Sirvase citar la fuente

Sin embargo, el supuesto vendedor nunca regresó ni devolvió el dinero. Tras varios intentos de comunicación y la ausencia de respuesta, la mujer constató que había sido engañada y decidió radicar la denuncia penal correspondiente.