MADARIAGA – PRIMERO EN CNM: Allanaron una vivienda por denuncias de estafa en la venta de celulares

Personal de comisarías de Pinamar, Cariló, Valeria y la DDI
de Pinamar ingresaron a una vivienda del Martín Fierro para dar con un joven
denunciado por estafa en la venta de telefonía celular de la marca Iphone.
Central de Noticias Madariaga había advertido sobre
denuncias contra el joven de 24 años la semana pasada y, de hecho, a la
denunciante de Pinamar se le suman otras dos causas contra la misma persona
provenientes de General Conesa.
El fiscal sergio García elevó la solicitud de allanamiento
contra la propiedad de la calle Santos Vega para intentar dar con aparatos
prometidos y no entregados. Secuestraron un Iphone del chico imputado y una
carabina calibre 22 que estaba sin los papeles correspondientes.
La víctima relató ante la comisaría de Valeria del Mar que
entre el 20 y el 28 de octubre acordó mediante la red social Instagram la
compra de un smartphone de alta gama. Según su declaración, un joven acudió a
su domicilio ubicado en calle Solís al 600 para retirar 900 dólares en efectivo
bajo la promesa de entregar posteriormente el equipo.
Sin embargo, el supuesto vendedor nunca regresó ni devolvió
el dinero. Tras varios intentos de comunicación y la ausencia de respuesta, la
mujer constató que había sido engañada y decidió radicar la denuncia penal
correspondiente.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes