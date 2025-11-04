MADARIAGA: Un adolescente fue atacado por tres jóvenes que buscaban robarle la mochila y el teléfono celular

MADARIAGA

Un adolescente de 14 años fue víctima de un violento intento de robo en la vía pública durante la noche del lunes en General Madariaga, cuando tres sujetos lo interceptaron a metros de su domicilio y lo agredieron físicamente; según la información a la que accedió CNM Noticias.





El episodio ocurrió alrededor de las 20:10 en la intersección de Honduras y Colombia, cuando el menor caminaba solo por la zona rumbo a la casa de su madre. Allí un grupo de tres individuos se acercó con intenciones de robarle la mochila.





En el forcejeo, el joven cayó al suelo. Al intentar incorporarse, uno de los agresores le propinó dos golpes de puño en el rostro, tras lo cual logró escapar corriendo hasta su casa, ubicada a unos 40 metros.





Ya dentro del domicilio, la familia advirtió que el adolescente había perdido su teléfono celular en el momento del ataque. Según datos a los que accedió CNM Noticias al regresar a la esquina, lo encontraron tirado en la vía pública, sin faltantes ni daños aparentes.





El menor fue asistido en el hospital en donde se elaboró un informe preliminar para la causa penal por un hematoma en el pómulo derecho, consecuencia directa de la agresión. Si bien las heridas no revisten gravedad, la familia expresó preocupación por la modalidad violenta del hecho y la participación de al menos tres atacantes.



